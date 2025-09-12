Sucesos-. Detenido en Burgos por la Policía Nacional el presunto autor de dos robos con fuerza en interior de vehiculos

BURGOS, 12 EUROPA PRESS

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. "También se le atribuyen dos delitos de estafa, al haber empleado las tarjetas de crédito sustraídas en dichos robos para realizar pagos con las mismas en diferentes establecimientos de la ciudad", según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos investigados se cometieron a finales del pasado mes de julio, con un intervalo de sólo tres días entre ambos. El 25 de julio por la mañana, el primer denunciante encontró su coche con la ventanilla del conductor fracturada, además del espejo retrovisor roto y varios desperfectos en el interior, echando en falta varios efectos, entre ellos una cartera con documentación y una tarjeta de crédito.

En el segundo robo, cometido entre el 27 y el 28 de julio, " el dueño del vehículo lo encontró con una de sus puertas abiertas, su interior revuelto, y del mismo modo con la falta de su cartera con documentos personales y dos tarjetas bancarias", explicado por los agentes.

Las gestiones policiales practicadas, incluido el rastreo de los pagos fraudulentos cometidos con las tarjetas robadas, tanto en comercios como en medios de transporte, han permitido la plena identificación de este individuo.

Al detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, tiene varias detenciones recientes, todas relacionadas con la comisión de delitos contra la propiedad.