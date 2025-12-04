Sucesos.Detenida una mujer en Cigales (Valladolid) por apropiarse de la cartera de un vendedor de la ONCE con mil euros

Detenida una mujer en Cigales (Valladolid) por apropiarse de la cartera de un vendedor de la ONCE con mil euros . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una mujer, vecina de Cigales, como presunta autora de un delito de apropiación indebida de la cartera de un vendedor de la ONCE que contenía mil euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La intervención se produjo tras conocer la denuncia del trabajador de la ONCE en la que éste manifestó haber perdido su cartera, durante la jornada laboral, en el interior de un establecimiento hostelero de Cigales. En el interior de la misma se encontraba una cantidad de dinero en efectivo que oscilaba entre 1.000 y 2.000 euros.

Gracias al visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento, los agentes pudieron esclarecer los hechos y determinar la identidad de la persona que se había apropiado de la cartera. Tras diversas gestiones de investigación, la Guardia Civil logró localizar e identificar a la presunta autora, procediendo a su detención, como presunta autora de un delito de apropiación indebida.

Con esta actuación, la Guardia Civil destaca la importancia de la colaboración ciudadana y de los sistemas de videovigilancia en la resolución de hechos delictivos, reafirmando su compromiso con la seguridad de los vecinos de la provincia.