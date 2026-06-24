Sucesos.Detenido en Valladolid un varón con 41 antecedentes tras saltar la valla de una obra y sustraer tubos metálicos

Detenido en Valladolid un varón con 41 antecedentes tras saltar la valla de una obra y sustraer tubos metálicos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un delincuente mutirreincidente como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una obra, donde se apoderó de material que arrojó por encima de la valla de la finca, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una llamada recibida la noche de este pasado lunes en la Sala CIMACC 091 ponía sobre aviso a las patrullas en servicio de la Policía Nacional de que una persona había sido vista accediendo a una finca de la capital tras saltar una valla de unos dos metros de alto. Al parecer, este varón era ajeno al inmueble, y según el testigo de los hechos, estaba sustrayendo material de una obra de reforma que se estaba acometiendo en el edificio y arrojándolo a la vía pública por encima de la valla.

Al lugar acudió inmediatamente una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, que estaba realizando labores preventivas para evitar la comisión de delitos. Mientras uno de los agentes se entrevistaba con el requirente de la llamada y recababa datos, otro de los policías de la patrulla interceptó a un hombre que abandonaba el lugar con una bolsa llena de tubos metálicos para reforma.

El varón presentaba la respiración agitada, como si hubiera hecho un gran esfuerzo físico, y daba respuestas incoherentes acerca del origen del material de obra que portaba, por lo que el policía lo retuvo. Posteriormente, constató que el varón coincidía plenamente con la descripción aportada por el requirente del hombre que había robado en la finca, por lo que procedió a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Se trataba de un hombre conocido por los policías por haber cometido numerosos pequeños delitos contra la propiedad en los últimos tiempos. De hecho, ha sido detenido por robos con fuerza cuatro veces durante el mes de junio, la ultima el día 20.

En concreto al varón le figuran 41 antecedentes policiales. El 19 de junio el ladrón había fracturado una ventana de un bazar en una calle de la capital, del que se había llevado dinero de la caja recaudadora y artículos de la tienda. También había intentado forzar vehículos aparcados en la zona hasta que fue sorprendido por un ciudadano que dio aviso a la Policía Nacional.

Una dotación de agentes uniformados persiguió al delincuente que se había dado a la fuga sobre un patinete eléctrico, hasta que le interceptó y le detuvo, para acto seguido ser puesto a disposición judicial por esos hechos y quedar posteriormente en libertad.

El día 20 volvía a ser detenido por una denuncia efectuada el 19 de junio donde se denuncia un robo el 16 de junio en un aparcamiento estanco de bicicletas situado en la calle Recondo.

El detenido ha permanecido bajo custodia policial en la Comisaría de Distrito de la Policía Nacional de Valladolid - Delicias por el robo cometido en la noche del día 22 de junio, hasta pasar a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.

Esta misma noche, y horas después de haber sido puesto en libertad, este varón ha sido detenido nuevamente como presunto autor de un delito de robo con fuerza en establecimiento, por lo que se encuentra en este momento bajo custodia en dependencias policiales.