El sur de Ávila, por cuarto día, y El Bierzo (León) en aviso amarillo mañana por temperaturas de hasta 36 grados

Avisos meteorológicos por altas temperaturas en el sur de Ávila y El Bierzo (León) para el viernes, 3 de julio.
Avisos meteorológicos por altas temperaturas en el sur de Ávila y El Bierzo (León) para el viernes, 3 de julio. - AEMET
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 2 julio 2026 19:42
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   VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El sur de la provincia de Ávila, por cuarto día consecutivo, y la zona de El Bierzo (León) estarán este viernes, 3 de julio, en aviso amarillo por temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

   En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) tanto en la zona sur de la provincia abulense como en la comarca berciana estará en vigor entre las 13.00 y las 21.00 horas del viernes.

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