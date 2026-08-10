El sur de Ávila estará este martes en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Un joven se refresca durante la ola de calor. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ÁVILA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sur de Ávila estará este martes, 11 de agosto, en aviso amarillo (riesgo) por altas temperaturas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este aviso estará activo entre las 13.00 y las 21.00 horas, y será el único activo en la Comunidad en una jornada en la que las temperaturas no presentarán cambios en general o experimentarán un ligero ascenso, localmente moderado de las máximas en la Cordillera Cantábrica.

Asimismo, se prevé cielo poco nuboso y despejado en Castilla y León, con algunas nubes bajas a primeras horas en el extremo nororiental, tampoco se descarta nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña del norte.