Se suspende el operativo de búsqueda del desaparecido en Guardo (Palencia)

Publicado 17/02/2019 15:37:44 CET

PALENCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda del chico desaparecido este viernes en la localidad palentina de Guardo se ha suspendido tras haber buscado por toda la localidad y no haber encontrado ningún indicio.

Según ha comunicado el alcalde de Guardo, Juan Jesús Blanco, a Europa Press, se ha terminado de mirar por todo el municipio y a ocho kilómetros a la redonda tanto de derecha izquierda como de norte a sur.

Asimismo, Blanco ha indicado que se ha buscado en instalaciones antiguas, casetas, muros, pozos de agua, casas y edificios abandonados y naves industriales.También se han hecho recorridos por grupos por barrios y se ha mirado en casas cerradas.

Una vez que se ha terminado de mirar tanto en pantanos como en presas como en el canal, se ha reunido toda la información y se continuará investigando.

"Se ha mirado por todos los sitios, en todos los lugares medianamente razonables donde pudiera estar" ha explicado el edil de Guardo. "Se ha hecho todo lo que se podía hacer y no tiene sentido seguir buscando. Hay que investigar por otros sitios" ha añadido.

El chico desapareció este viernes y no sospechan nada que le pudiese haber llevado a irse de casa. "No tenía más razones que cualquier otra persona ni más motivos que otra para desaparecer" ha aseverado Juan Jesús Blanco.

Por el momento continúa continua abierta la investigación a la espera de encontrar al desaparecido o algún indicio que pudiera dar con su paradero.