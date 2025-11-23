La SVAV se reunirá este lunes con la pretensión de Transportes de disolverla

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) celebrará este lunes, día 24 de noviembre, varias reuniones de sus órganos, incluida una comisión de seguimiento del Convenio para el proyecto ferroviario, Consejo de Administración y Junta General de Accionistas extraordinaria, en las que se prevé que se ponga sobre la mesa la denuncia del convenio por parte de las entidades del Ministerio de Transportes así como el planteamiento de la disolución de la SVAV.

Según han señalado fuentes del Ayuntamiento, la comisión de seguimiento está convocada a las 16.30 horas de este lunes, el Consejo de Administración a las 17.00 y la Junta General extraordinaria de Accionistas, a las 17.30 horas.

Como apuntó el pasado mes de octubre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif pretendía solicitar la celebración de la Junta General con la finalidad de acordar la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Castilla y León para progresar con la integración ferroviaria.

Se da la circunstancia de que Puente ha anunciado que este lunes participará en Londres en la asamblea general de la Organización Marítima Internacional, por lo que no podrá participar en las reuniones de la entidad que tiene voluntad de disolver. El Ministerio estará representado por el secretario general, José Antonio Santano.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, aseguró que las reuniones están convocadas "desde hace tiempo" e insistió en recordar la postura de su equipo de Gobierno ante este órgano, pues entienden que "no hay causa" para disolver la Sociedad ni para tener que salirse del convenio para la integración ferroviaria acordado en 2017. "Así lo manifestaremos", apostilló.

Un total de 13 entidades sociales han solicitado a la SVAV la retransmisión pública y en directo de la reunión "de la junta general extraordinaria", mientras que el Ayuntamiento de Valladolid ha transmitido a Adif y la SVAV que no tiene objeción a ello, siempre y cuando se emitan también las otras dos reuniones previas de este lunes.