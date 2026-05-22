El TAC y el LAVA se suman a La Nouvelle Vague, una red internacional de apoyo a artistas emergentes en espacios públicos

El TAC y el LAVA se suman a La Nouvelle Vague, una red internacional pionera de apoyo a artistas emergentes en espacios públicos - TAC

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle TAC y el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) de la Fundación Municipal de Cultura seincorporan a La Nouvelle Vague, una red internacional "pionera" de apoyo a artistas y compañías emergentes que trabajan en espacios públicos.

El proyecto conecta Valladolid con el festival Les Années Joué (Francia), el festival Imaginarius de Santa Maria da Feira (Portugal) y el festival suizo La Plage des Six Pompes, donde nació la iniciativa en 2014.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado la alianza como una apuesta estratégica que va más allá de la programación.

"Queremos presentar un proyecto al que le hemos dado vueltas con esa filosofía de acompañamiento que iniciamos hace tres años, de acompañar al joven talento y a la creación artística", ha expresado la edil, porque las administraciones públicas "también están para acompañar en ese proceso creativo y dar ese impulso a aquellas personas que empiezan".

Carvajal ha subrayado que la incorporación a La Nouvelle Vague no solo refuerza la vocación exhibidora del TAC, sino que posiciona a Valladolid "como una ciudad que no solamente exhibe cultura, sino que participa activamente en su creación".

El representante de La Nouvelle Vague, Gwendall Stefan, ha explicado que el proyecto es un dispositivo de apoyo para artistas que trabajan en espacios públicos que abarca no solo el acompañamiento artístico sino también aspectos técnicos, estructuración y estrategias de distribución y desarrollo.

Stefan ha trazado el objetivo de la red, que pasa porque los artistas tengan la oportunidad de trabajar en otros países para ampliar sus horizontes y conectar con nuevos públicos, lo que en la práctica significa que compañías de Valladolid o de Castilla y León podrán ser invitadas a actuar en Francia, Portugal o Suiza.

El codirector del TAC, Juan Herrero, ha destacado la aportación de Valladolid a la red con cuatro años de trayectoria del programa Espacios Habitados del LAVA, con ocho proyectos acompañados cada edición, y las nuevas instalaciones de la tercera fase del LAVA --ubicadas en el antiguo Secadero de pieles del Matadero-- que acogerán las residencias creativas derivadas de esta alianza.

COMPAÑÍAS DE LA NOUVELLE VAGUE

Este año participan en el festival dos compañías vinculadas al proyecto. El Collectif Les Survenu·es, representado en la rueda de prensa por su director artístico Antonin Chambon, ha presentado Banquete!, una pieza que lleva a la calle una lectura crítica y filosófica del Banquete de Platón.

La compañía ha traducido el espectáculo al español en tres semanas para su presentación en Valladolid. Actúa en el LAVA | Jardín Sala Negra con entrada previa.

La compañía Cie. Imago, por su parte, presenta Texere, una performance itinerante que explora la relación entre la danza y la arquitectura a través de movimiento, música y tela. Actúa en la Rosaleda (jardines pista skate) hoy viernes a las 12.00 y mañana sábado a las 12.00 y a las 19.00 horas.