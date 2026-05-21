El TAC de Valladolid celebra 20 años de vínculo con el País Vasco con tres compañías que mezclan humor, danza y teatro - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y ARTES DE CALLE

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) de Valladolid ha presentado este jueves a las tres compañías vascas que participarán en su 27 edición, con sus actuaciones que mezclan humor, danza y teatro, y que simbolizan la continuación del vínculo de 20 años entre el TAC y el País Vasco.

El acto ha tenido lugar un día después de que el festival entregara el Comediante de Honor al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y al Instituto Etxepare, en reconocimiento a las dos décadas de colaboración ininterrumpida que han llevado a más de 70 compañías vascas a actuar en Valladolid.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha destacado esa trayectoria compartida, que supone "una apuesta firme por la cultura, el compromiso con la internacionalización, la cooperación institucional y la defensa de las artes vivas como una herramienta de transformación social", según ha señalado el TAC en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, la presentación ha contado con la participación del director para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca del Instituto Etxepare, Imanol Otaegi Mitxelena, y la directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco, Ana López Asensio, junto con los artistas de 'Osa + Mujika' y 'El Mono Habitado' dos de las tres compañías programadas, mientras que la tercera, 'Trapu Zaharra', no pudo asistir al estar actuando este fin de semana.

Otaegi ha celebrado que el TAC se haya convertido en "una cita ineludible para el sector de las artes escénicas de calle" y ha destacado la diversidad "en lenguajes, estilos y generaciones" de la muestra vasca de este año.

Por su parte, López Asensio ha subrayado el significado de que 'Trapu Zaharra' vaya a cerrar su carrera precisamente en Valladolid, ya que es "un ejemplo" de la transformación de las artes de calle "en su relación con el público y el resto de instituciones".

La compañía más veterana de las tres, 'Trapu Zaharra', protagoniza también el momento "más simbólico" de esta colaboración, con la presentación de '¡La última y nos vamos!', un espectáculo que funciona al mismo tiempo "como cierre de trayectoria y como celebración".

Con esta actuación, que tendrá lugar en la Acera de Recoletos (zona 1) el sábado 23 de mayo a las 18.00 horas y el domingo 24 a las 13.30 y a las 19.00 horas, la compañía condensará "su trayectoria y su manera única de entender el teatro".

Por su lado, el dúo formado por Jaiotz Osa y Xavier Mujika, 'Osa + Mujika', presenta este jueves en Portugalete (zona 1), a las 13.30 y a las 19.15 horas, 'Tupper', una pieza para espacios "no convencionales" interpretada también por Rafke Van Houplines y Paula Parra.

En último lugar, la compañía 'El Mono Habitado', con raíces vallisoletanas y afincada en el País Vasco desde hace 16 años, formada por Begoña Martín y Raúl Camino, presenta 'El juego de la boca' en la Plaza de la Solidaridad (barrio de la Victoria) este jueves y el sábado 23, a las 18.00 y a las 20.00 horas.

El espectáculo se construye sobre un tablero vertical de 63 casillas inspirado en el juego de la oca, en el que el público tira el dado y determina qué escena se representa, de modo que ni el público ni los artistas saben lo que va a ocurrir.