La tasa por lanzamientos judiciales en CyL en el segundo trimestre se sitúa en el 1,7, en el nivel medio-bajo autonómico

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado en el segundo trimestre de 2026 una tasa de 1,7 lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa en el nivel medio-bajo de la tabla autonómica, frente a regiones como Murcia (4,7) o la Comunidad Valenciana (3,4).

A nivel nacional, el conjunto de los juzgados del país ha practicado un total de 4.474 lanzamientos entre abril y junio, lo que representa una reducción del 35,7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En lo que respecta a los desahucios derivados del impago de alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), la comunidad castellanoleonesa ha alcanzado una tasa de 4,0 procedimientos ejecutados por cada 100.000 habitantes, lo que la sitúa muy alejada de las cifras registradas en las Illes Balears (8,3) o la Comunidad Autónoma del País Vasco (7,4).

En el plano estatal, la mitad de los lanzamientos contabilizados (2.244, el 50,1%) ha correspondido a alquileres, con un descenso interanual del 57,7 por ciento, mientras que las ejecuciones hipotecarias han sumado 1.109 casos -un 8,9 por ciento menos- y otras causas han provocado 1.121 lanzamientos.

Por otro lado, la presentación de ejecuciones hipotecarias en Castilla y León se ha situado en 9,7 por cada 100.000 habitantes durante el segundo trimestre del presente año, en un mapa autonómico liderado por Cataluña, con una tasa de 27,9 y un volumen total de 2.270 procedimientos ingresados. En todo el Estado español se han presentado un total de 6.886 ejecuciones hipotecarias, cifra que refleja un descenso del 28,6 por ciento en comparación con el segundo trimestre de 2025.

En materia mercantil y laboral, Castilla y León ha contabilizado una tasa de 27,9 concursos de acreedores presentados por cada 100.000 habitantes, frente a los 57,0 registrados en Cataluña. Asimismo, en el ámbito laboral de la región se han alcanzado 71,4 demandas por despido y 74,5 reclamaciones de cantidad por cada 100.000 habitantes.

A nivel nacional, los concursos en los Juzgados de lo Mercantil han subido un 5,1 por ciento hasta alcanzar los 19.024, mientras que las demandas por despido registradas en toda España han aumentado un 11,2 por ciento, sumando 45.230 procedimientos.

Finalmente, los procedimientos monitorios iniciados en Castilla y León para reclamar deudas dinerarias han arrojado una tasa de 310,0 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de zonas como las Islas Canarias (505,1).

En cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, la comunidad castellanoleonesa ha cerrado el trimestre con 0,9 casos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto estatal, los monitorios se han reducido un 20,7 por ciento hasta los 179.846, en tanto que los verbales posesorios por ocupación ilegal han descendido un 9 por ciento en toda España, con 443 demandas ingresadas.