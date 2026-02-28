El Teatro Liceo acogerá el 11 de marzo un homenaje a Francisco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento

SALAMANCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Castilla y León y la Filmoteca Regional de Murcia Francisco Rabal, en colaboración con la Fundación Cultura y Saberes del Ayuntamiento de Salamanca han programado una sesión especial doble con la película 'Los santos inocentes', dirigida por Mario Camus en 1984 y con el documental 'Paco, mi padre' que su hijo, Benito Rabal, realizó en 1992 con motivo de los cien años del nacimiento del actor.

La sesión será presentada por Benito Rabal, hijo del actor homenajeado y por Maite Conesa, directora de la Filmoteca de Castilla y León, y tendrá lugar el 11 de marzo en el Teatro Liceo. La entrada es libre hasta completar el aforo, señala el Consistorio a través de un comunicado.

La copia de la película 'Los santos inocentes' ha sido restaurada en 2024 por la Filmoteca Española con motivo del 40º aniversario de su estreno. Dirigida por Mario Camus esta película nos traslada a la década de los sesenta. Cuenta la historia de una familia de campesinos que vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula del terrateniente.

Su vida es renuncia, sacrificio y obediencia. Su destino está marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita romper sus cadenas.

Es una de las obras maestras del cine español y fue la película española más taquillera en ese momento. Está interpretada por: Francisco Rabal, Alfredo Landa, Juan Diego, Terele Pávez, Belén Ballesteros, Juan Sanchez, Ágata Lys, Agustín González, Manuel Zarzo, Mary Carrillo, José Guardiola.

'Paco, mi padre' es un documental dirigido por Benito Rabal en 1992 en el que realiza un viaje en su memoria para acercarnos a la figura entrañable del actor Paco Rabal, su padre.

A través de entrevistas, narraciones en off, recreaciones, archivos fotográficos y fílmicos de la familia, podemos descubrir los orígenes humildes y la carrera indiscutible de uno de los actores más importantes de la historia del cine español.

Intervienen en el documental Francisco Rabal, Asunción Balaguer, Rafael Alberti, Fernando Rey.