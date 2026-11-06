Tellado asegura que Puente está "donde siempre debió estar: en su casa" y tacha su Ministerio de "museo de los horrores"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante un acto del partido en Ávila - PP

ÁVILA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha situado este viernes el Ministerio de Transportes durante las etapas de José Luis Ábalos y Óscar Puente como el "museo de los horrores de esta etapa gris de la historia de España" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber combinado "corrupción y mala gestión", al tiempo que ha asegurado que el exministro Óscar Puente "está donde siempre debió estar: en su casa".

Lo ha hecho durante su intervención en un acto en Ávila con motivo de la presentación de las candidaturas del PP abulense a las elecciones generales del 29 de noviembre, donde ha afirmado que la semana que ahora termina constituye "el resumen perfecto de lo que significa el sanchismo", con "un combo de negligencia y delincuencia", y ha vinculado la situación de ambos exministros con los escándalos de corrupción que han afectado al entorno de Sánchez.

"Eso es el sanchismo. Mala gestión, mordidas, enchufismo, sectarismo, insultos, mentiras, fraudes", ha enumerado el líder 'popular', quien ha añadido que en el Ministerio de Transportes "han proliferado, como en pocos lugares, todas las miserias del sanchismo".

Tellado ha sostenido que "todo ha salido muy caro como país" por el supuesto impacto de los casos de corrupción y por el deterioro de los servicios públicos y de las infraestructuras críticas, antes de calificar a los responsables del Gobierno de Sánchez como "un peligro, literalmente un peligro".

El secretario general del PP ha extendido sus críticas al conjunto de la gestión del Ejecutivo y ha asegurado que España necesita "recuperar el orden", ya que el país se encuentra "ingobernado" e "ingobernable".

Para el líder 'popular', la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2022, la ausencia de mayorías parlamentarias y los problemas en ámbitos como la red ferroviaria, las fronteras o el sistema energético ponene de manifiesto "la decadencia generada por el gobierno saliente".

En este sentido, ha reclamado abrir una nueva etapa política y ha defendido que el 29 de noviembre los ciudadanos votarán para conseguir "una España gobernable y una España gobernada".

"EL PARTIDO DE ÁVILA"

En clave electoral abulense, ha fijado como objetivo mantener el actual reparto de dos diputados para el PP y uno para el PSOE, aunque en su discurso ha reclamado también que los 'populares' aspiren a ampliar ese resultado: "El 3-1 lo podemos conseguir porque somos el partido de Ávila", ha asegurado.

Tellado también ha centrado parte de su intervención en la necesidad de recuperar el "orden" en las cuentas públicas, en la política fiscal y en la gestión de los servicios públicos, ámbitos en los que el próximo Ejecutivo central tendrá que acometer una tarea de "reconstrucción nacional".

A este respecto, ha defendido que el PP debe afrontar esta etapa con el mismo sentido de responsabilidad que permitió superar otras etapas de dificultad en la historia reciente de España.

El secretario general del PP ha reivindicado además el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas y ha asegurado que policías, guardias civiles y militares "merecen un Gobierno que les apoye, que les respalde y que les dé los medios que necesitan".

Durante su discurso, Tellado ha hecho también referencia a la situación de la red ferroviaria y a otras infraestructuras críticas del país, que ha incluido entre los ámbitos que requieren una actuación urgente.

El dirigente 'popular' ha subrayado que España necesita volver a contar con servicios públicos "que funcionen" y con una gestión orientada a garantizar su mantenimiento y seguridad.

Asimismo, ha reclamado una recuperación del papel de las instituciones y de la capacidad de alcanzar acuerdos políticos y recordó el ejemplo de la Transición para reivindicar la posibilidad de reconstruir consensos.

En este punto, ha evocado la figura del expresidente Adolfo Suárez y el papel de Ávila y de Cebreros en aquel periodo, antes de reivindicar el mensaje de que "la concordia fue posible".

Por último, ha pedido a los candidatos del PP que afronten las próximas semanas de campaña con el objetivo de movilizar a los ciudadanos y trasladarles la alternativa que representa su formación.