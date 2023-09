La tercera edición de 'Blacklladolid' llega a su ecuador de la mano de Alicia Giménez Bartlett y Javier Vielba

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de 'Blacklladolid' ha llegado a su ecuador en la tarde de hoy con la intervención de Javier Vielba, uno de los músicos y productores más destacados del rock alternativo de nuestro país, y de Alicia Giménez Bartlett, una de las "grandes damas" de la novela policiaca en España.

Javier Vielba ha sido el encargado de abrir esta segunda jornada en Blacklladolid y en el imponente escenario del hemiciclo del castillo de Fuensaldaña, ha paseado por el presente y el pasado de la música, según ha detallado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

"Siempre me ha atraído la música, pero Nirvana hizo que me atreviera a tocar la guitarra. Por cierto, que la primera guitarra con la que me hacía fotos era una de una tía mía que era monja", ha señalado Vielba.

Unos principios, ha remarcado, en los que se mezcla el "costumbrismo y esa mitomanía que siempre han caracterizado a este artista, conocido en solitario como El Meister".

Porque Vielba también quiso charlar sobre ese nuevo proyecto en el que reivindica el folclore. "Hubo épocas en la que lo veíamos obsoleto, incluso ajeno. Porque yo crecí escuchando a Elvis, pero también a los abuelos y a los tíos cantando jotas. Aunque durante mucho tiempo no pensé en mezclarlo. Lo bueno es que hubo gente que se ha encargado de guardarlo para las nuevas generaciones", ha explicado el cantante durante su charla en Blacklladolid.

Además de conquistar al público, el vocalista de Arizona Baby ha dado en primicia el nombre del nuevo trabajo del grupo: "Será Salvation y lo hemos grabado en Sevilla. El concepto es la salvación a través del arte y la música, algo muy naif, pero que nos encanta".

El final de la charla de Vielba no supone la despedida del artista, que repetirá en 'Blacklladolid' al tocar junto a Arizona Baby en el concierto que pondrá punto y final el domingo por la tarde a este Blacklladolid 2023 que une literatura y música.

PARTE LITERARIA

La parte literaria de esta jornada llegó de la mano de Alicia Giménez Bartlett, creadora de la inspectora Petra Delicado. Giménez Bartlett recorrió la nueva narrativa negra, con una idea muy clara. "Desde mi punto de vista ahora se hace una novela negra "con demasiada violencia, demasiada sangre, demasiada crueldad".

"Si hay un asesinato, hay que matarlo, cortarlo en trocitos y contarnos cómo son todos los trozos. Personalmente creo que el verdadero talento no está en llevar al lector al colmo del asco, está en llevarlo al colmo de la reflexión, de la inteligencia, del juego", ha indicado la escritora durante su intervención.

'La presidenta', su última novela, también tuvo hueco en la charla con Alicia Giménez Bartlett. "El caso de Rita Barberá y todo lo que hubo a su alrededor no necesitaba ni ser novelado. A mí me llamaba la atención el personaje porque era contradictorio. Una persona tan conservadora, rodeada de la corrupción", apostilló.

La conversación también recorrió la gran trayectoria de la autora, sus caminos sarcásticos y su inteligencia para sembrar las sonrisas en el castillo de Fuensaldaña.

Como en anteriores ediciones, la jornada de este sábado contará con charlas tanto por la mañana como por la tarde. Así, en la jornada de la mañana participarán Marwán y Espido Freire, mientras que la jornada de la tarde comenzará con el espectáculo de Miguel Gane y finalizará con la intervención de Antonio Muñoz Molina.