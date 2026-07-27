Tiedra (Valladolid) acogerá este fin de semana el II Encuentro de Artesanía y Tradición con 22 profesionales

El vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, acompañado por el presidente de la Asociación Cultural Amallobriga, Israel Álvarez, ha presentado el encuentro artesanal de Tiedra en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Tiedra acogerá este sábado, 1 de agosto, y el domingo, día 2, el II Encuentro de Artesanía y Tradición con 22 artesanos que demostrarán los oficios tradicionales a visitantes y vecinos a través de sus puestos y talleres.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, acompañado por el presidente de la Asociación Cultural Amallobriga, Israel Álvarez, ha presentado el encuentro este lunes, 27 de julio, en el Palacio de Pimentel.

El diputado ha afirmado que "la feria dará a conocer la artesanía, los oficios de toda la vida y la cultura popular" de un municipio de "moda", también protagonista este agosto por ser "una de las mejores localidades desde las que se verá el eclipse histórico".

Los artesanos son de Castilla y León, mayoritariamente de la provincia de Valladolid, ha señalado Álvarez sobre los encargados de impartir los talleres de habilidades tradicionales, entre los que ha destacado el de turrón artesanal, el único que necesita inscripción previa que se podrá realizar en la propia feria.

El encuentro inspirado en la Edad Media, incluirá además demostraciones en vivo de oficios tradicionales, entre ellas el torno alfarero, prensado de uva, elaboración de queso, fabricación de toneles, elaboración de adobes y ladrillos, fabricación de jabón artesanal y destilación de lavanda.

La cita, que nace con la idea de "apoyar el trabajo de los artesanos, fomentar el consumo de productos hechos a mano, contribuir a la conservación del patrimonio cultural y etnográfico" de la Comunidad, se completa con la oferta que ofrece la localidad: la caseta de la miel, Tiedra de Lavanda y el Centro Astronómico.

En esta línea, Álvarez ha destacado la exposición que permanecerá ambos días sobre 'Almaraz de la Mota; alma y raíz, memoria viva de un pueblo', una exposición que permitirá "recordar a los más mayores de Tiedra" la localidad vecina que desapareció en la década de 1960.

Asimismo, Álvarez, organizador del encuentro de artesanos, es alfarero y será el encargado de transmitir su oficio a vecinos y visitantes.

LA PROGRAMACIÓN

El programa comenzará este sábado, 1 de agosto, a las 12.00 horas con el pregón a cargo de Belén Calvo y, tras este, se abrirá al público la feria artesana con un Baile Popular en la Plaza Mayor de la localidad.

La primera cita continuará a las 13.00 horas con la demostración de torno alfarero, a cargo de Israel Álvarez, y el inicio de los talleres participativos de diferentes disciplinas, todos ellos en los soportales del Ayuntamiento.

Más tarde, a las 17.30 horas, se retomará la actividad con la demostración de elaboración de adobes junto a otros talleres y, a las 18.30, demostración de prensado de uva.

El domingo, a las 12.00 horas, la apertura de la feria y la mañana, al igual que el sábado, estará protagonizada por talleres, en esta ocasión de jabones artesanales.

La tarde de la última jornada empezará a las 17.30 horas con una demostración de queso tradicional, una clase de 'Swing' con un baile colectivo a las 20.30 horas y, finalmente, la clausura a las 21.30 horas.