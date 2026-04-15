'Tierra de Sabor' alcanza cifras "récord" en el Salón Gourmets con 174 entidades y empresas del sector agroalimentario

MADRID/VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se ha convertido en la Comunidad con mayor superficie expositiva en la 39ª edición del Salón Gourmets, donde participan de forma gratuita un total de 174 entidades y empresas del sector agroalimentario bajo el sello 'Tierra de Sabor', según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

En el espacio, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha destacado que se trata de un "récord de participación" y de una "apuesta sin precedentes" por la promoción del sector.

La Junta de Castilla y León ha incrementado un 23 por ciento su espacio en la feria respecto al año anterior, con lo que se alcanza los 1.857 metros cuadrados. Esta ampliación ha permitido acoger a 135 empresas y 39 figuras de calidad en un expositor institucional que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.

Según ha afirmado González Corral, este esfuerzo responde a un compromiso para ofrecer asistencia gratuita a las empresas con el fin de "generar oportunidades comerciales, la apertura de nuevos mercados y posicionar los productos en los principales canales de distribución".

La presencia de Castilla y León en el Salón Gourmets, ha continuado la consejera, refuerza la posición de la Comunidad "como referente indiscutible" en la elaboración de alimentos de calidad y "consolida la marca 'Tierra de Sabor' a nivel nacional". En este sentido, ha encuadrado también el patrocinio del 'corazón amarillo' a la Federación Española de Fútbol, lo que tiene su reflejo en el expositor institucional.

Finalmente, González Corral ha subrayado la importancia de apoyar el crecimiento de estas entidades para "fijar población y crear empleo, especialmente en el medio rural", donde se ubican gran parte de estas industrias. Asimismo, ha señalado que la presencia en este certamen internacional consolida la marca 'Tierra de Sabor' como un "referente indiscutible" en la elaboración de alimentos de calidad diferenciada.

FIGURAS DE CALIDAD

González Corral ha recordado que la Junta trabaja para lograr el reconocimiento de cinco figuras de calidad, como son la IGP Judión de La Granja y la DOP Pera del Bierzo (ambas en la última fase de oposición internacional); DOP Aceite Valle del Tiétar (en examen por la Comisión Europea); e IGP Manzana de Soria e IGP Embutidos de Guijuelo (inicio de la fase de oposición nacional publicada en el BOE).

Actualmente, Castilla y León cuenta con casi 70 figuras de calidad diferenciada, de las que 43 son Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) registradas en la Unión Europea, más que 14 países europeos.

Durante la feria, que comenzó el lunes y finaliza mañana, la Junta de Castilla y León ha promocionado la XII edición y la VI de carácter internacional de los Premios Cincho, certamen bienal para reconocer los mejores quesos del mundo. Las inscripciones, que finalizan el 24 de mayo, están limitadas a 1.500 muestras que serán puntuadas por un jurado de 66 catadores profesionales de diez países por un sistema de cata a ciegas informatizadas.

"Como primeros productores de leche de oveja, segundos de leche de vaca y quintos de leche de cabra, el sector quesero es estratégico para Castilla y León, ya que uno de cada tres quesos producidos en España tiene su origen en la Comunidad", ha recordado la consejera.

Asimismo, por octavo año consecutivo y junto con la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), hoy se celebrarán las semifinales y mañana la final del Campeonato de España de Sumilleres, patrocinado por Tierra de Sabor.

El certamen determinará al Mejor Sumiller de España, que sucederá en el título a Marta Cortizas, del restaurante 'El Celler de Can Roca', y representará a España en el Campeonato Mundial de Sumilleres, organizado por la Asociación de Sumilleres Internacional (ASI).

En el marco de este campeonato, el burgalés Fernando Mayoral, Mejor Sumiller de España 2024, ha dirigido hoy la cata 'Premios Zarcillo de Castilla y León: el triunfo de la diversidad', en la que se han degustado ocho vinos galardonados en los Zarcillo International Awards 2025.

EXHIBICIONES Y TALLERES ESCOLARES

Entre las actividades de promoción, el espacio de Tierra de Sabor también ha acogido diferentes 'showcooking' con la participación de varios chefs como como Roberto Fuertes, de 'El Bar' (Valladolid); Víctor Gutiérrez, de 'Víctor' (Salamanca); Mario Gómez, de 'Kamín' (León) e Ignacio Maroto, de 'Casa Taberna' (Segovia).

Del mismo modo, se han celebrado talleres infantiles de la Escuela Tierra de Sabor de la mano de la nutricionista Gloria Hernández y con la participación de 800 escolares madrileños de entre 8 y 12 años.

Por último, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha afirmado que es "fundamental" que los niños adquieran hábitos de alimentación equilibrados basados en un consumo responsable. "Conocer el origen, las propiedades y las bondades de estos productos mejora su alimentación y refuerza su vínculo con el medio rural", ha añadido.