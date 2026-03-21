Tierra de Sabor desembarca en Alimentaria Barcelona con 94 empresas, 26 figuras de calidad y 1,16 millones invertidos - TIERRA DE SABOR/JCYL

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca de garantía de la Junta de Castilla y León Tierra de Sabor va a desembarcar en Alimentaria Barcelona 2026, una de las ferias internacionales más importantes del sector agroalimentario, con 94 empresas y 26 figuras de calidad del 23 y al 26 de marzo en una edición en la que contará con casi 2.000 metros cuadrados de exposición tras una inversión de 1,16 millones.

Todo ello con el objetivo de garantizar la participación gratuita de productores, asociaciones y consejos reguladores bajo la marca Tierra de Sabor y posibilitar nuevas oportunidades de negocio en una cita que prevé reunir a más de 110.000 visitantes de 120 países.

En esta edición, el 'corazón amarillo' contará con 113 expositores repartidos entre los pabellones 1 (Lands of Spain) y tres (Intercarn e Interlac), lo que convierte a Castilla y León en una de las comunidades autónomas con mayor espacio expositivo, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Junta ha subrayado que la participación de Castilla y León responde a una estrategia "consolidada" de promoción con la que se busca reforzar el posicionamiento de la Comunidad como una de las principales autonomías productoras de alimentos de calidad en España.

Entre sus objetivos destacan el impulso de la comercialización, la apertura a nuevos mercados internacionales y la mejora de la competitividad de las industrias agroalimentarias mediante la diferenciación basada en la máxima calidad.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Además de la actividad comercial, para lo que la organización de Alimentaria ha invitado a 2.700 compradores clave, un 55 por ciento de los cuáles de carácter internacional, y concertado alrededor de 14.000 encuentros, desde Tierra de Sabor se ha programado un 'showcooking' por cada una de las cuatro jornadas de la feria, en las que reconocidos chefs (una estrella Michelín y cuatro soles Repsol) realizarán 22 elaboraciones con productos presentes en el espacio gestionado por la Administración autonómica.

Estos chefs, que mostrarán su destreza en los fogones del espacio Tierra de Sabor Gastro (Pabellón 3-Interlac) durante las mañanas de las cuatro jornadas de la cita (de 10.30 a 15.30 horas, a excepción del jueves, que finalizará a las 13.30 horas), son Víctor Martín, de restaurante Trigo, en Valladolid (23 de marzo); Adrián Asensio, de Cuzeo, en Zamora (24 de marzo); Diego Sanz, de Caleña, en Ávila (25 de marzo); y Javier Rodríguez, de Delirios y Tapas, de León (26 de marzo).

Además, por primera vez, se han programado otros ocho 'showcookings' en la jornada de tarde (16.30 a 17.30 horas) de los tres primeros días y dentro del mismo espacio Tierra de Sabor Gastro, para que las empresas presentes en Alimentaria puedan mostrar a los asistentes las posibilidades culinarias de sus productos.

Otra novedad incluida en Alimentaria Barcelona 2026 es la presencia de un expositor dedicado a la promoción del patrocinio que Tierra de Sabor mantiene con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha convertido a la marca de garantía en la despensa oficial de las selecciones nacionales absolutas masculina y femenina.

En este espacio, los asistentes podrán obtener un cromo personalizado mediante un dispositivo con inteligencia artificial, así como fotografiarse en un 'photocall' con imágenes a tamaño real de jugadores de ambas selecciones.

OTRAS EMPRESAS

Además de la participación agrupada bajo Tierra de Sabor, Alimentaria Barcelona contará con la presencia de otras 62 empresas y tres figuras de calidad agroalimentaria de Castilla y León.

De ellas, 18 forman parte de la marca de garantía, pero participan a través de otros espacios, como el del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, diputaciones provinciales o con expositor propio.

Alimentaria Barcelona 2026, que alcanza las 50 ediciones, se celebrada de forma conjunta con Hostelco, dedicada al canal hostelero, de restauración y cátering (HORECA), que contempla 100.000 metros cuadrados de exposición y acogerá a 3.300 empresas, provenientes de 70 países diferentes.