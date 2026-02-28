Los títeres y la música de Etcétera cuentan mañana en el Juan Bravo de Segovia la historia de 'Andersen, el patito feo - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Etcétera llega este domingo, día 1 de marzo, al Teatro Juan Bravo de la Diputación de Segovia para, a partir de las 19.00 horas, contar la historia de 'Andersen, el patito feo' a los pequeños espectadores a partir de los cuatro años.

La propuesta combina narración y títeres, además de la música en directo de la orquesta de cámara del Murtra Ensemble, para abordar temas como el acoso escolar, la generosidad, la belleza, la aceptación corporal, la autenticidad o el amor propio, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Así, en formato de cuento teatral musical, Cristina Colmenero, Leo Lanz, Christine Mackenzie y Yanisbel Martínez van contando la historia del patito y también la del escritor, un niño diferente a los demás marcado por su físico, su torpeza y su baja clase social que halló refugio en la literatura, el teatro, los títeres y los papeles recortados.

Éstos últimos son precisamente los que, al ser una parte menos conocida del legado de Andersen, inspiraron a los dramaturgos Yanisbel Martínez y Enrique Lanz para crear un montaje que los segovianos podrán disfrutar por un precio de ocho euros la entrada, a la venta tanto en taquilla como en Tickentradas.

La compañía Etcétera se ha especializado desde 1981 en la escenificación de obras musicales con títeres para todos los públicos, y ha llegado a consolidarse como una de las "más importantes" de España en el género.

Sus espectáculos, caracterizados por la poesía, la estética y la investigación, les han hecho merecedores de premios como el de Prestigio Turístico Nacional en 2017, la Cereza de Oro en 2021 y el más importante: el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, en 2024.