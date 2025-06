Toda la población de Valladolid respiró aire contaminado por encima de los nuevos límites legales, según Ecologistas

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción concluye que los 370.000 vallisoletanos estuvieron expuestos en 2024 a una contaminación que excede los nuevos límites recientemente aprobados para 2030 por la Unión Europea. En el tercer año más cálido desde que se dispone de registros, se produjeron diversos episodios de contaminación por partículas y por ozono, afrontados con el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del aire urbano.

La organización ecologista apunta que la aglomeración de Valladolid incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero el Ayuntamiento de Valladolid todavía no ha implantado la obligada zona de bajas emisiones, y la aprobada no es eficaz por su mínimo tamaño.

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 790 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 11 situadas en la ciudad de Valladolid. Entre sus principales conclusiones destaca que durante 2024 la calidad del aire en Valladolid ha mejorado respecto a 2023 y los años anteriores a la COVID-19, con una reducción significativa de los niveles de partículas PM2,5, dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono, en porcentajes que oscilan entre el 21 % y el 54 % respecto a los promedios del periodo 2012-2019, pero aumentando las partículas PM10.

El informe toma como referencia los nuevos valores límite de la Directiva europea 2024/2881, de 23 de octubre de 2024, que deberán alcanzarse antes de 2030. De acuerdo a esos umbrales, el aire contaminado afectó en 2024 a toda la población de la aglomeración vallisoletana, lo que expresa la magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la nueva legislación.

Considerando la normativa todavía vigente, el año pasado no hubo población que respirara aire contaminado por encima de los obsoletos límites legales actuales. Pero si se tienen en cuenta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos que los límites legales vigentes y nuevos, el aire contaminado afectó en 2024 a la totalidad de la población y el territorio de la provincia de Valladolid, advierte EA a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las partículas (PM10 y PM2,5) y el dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire siguieron afectando a la población vallisoletana. Las partículas PM10 presentaron la peor situación en la estación móvil ubicada durante 2024 en el barrio de La Rondilla. La estación situada en el Paseo del Arco de Ladrillo incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Y la estación Renault 1 entre Valladolid y Laguna de Duero registro los niveles más altos de ozono.

FALLECIDAS EN VALLADOLID 260 PERSONAS

EA defiende que la contaminación del aire debería abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 fallecieron hasta 30.000 personas en el Estado español por la mala calidad del aire, 260 de ellas en la provincia de Valladolid. Los costes sanitarios y laborales derivados de la contaminación atmosférica representan según el Banco Mundial 50.000 millones de dólares al año, un 3,5 % del PIB español.

Ecologistas en Acción realizó en 2022 una campaña de medición en los accesos a algunos de los centros escolares con más tráfico motorizado de la ciudad de Valladolid, con el resultado de que la población infantil está a menudo expuesta a niveles muy elevados de contaminación, por encima de los registrados en las estaciones oficiales de control de la calidad del aire. "Lo que además cuestiona la correcta ubicación de dichas estaciones, por lo que el Ayuntamiento de Valladolid no están facilitando información representativa", advierte la organización ecologista.

A su juicio, la información a la ciudadanía por las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El Ayuntamiento de Valladolid está facilitando datos no corregidos y por tanto no evaluables de sus medidores de partículas, y sigue sin publicar en su página web los datos validados de los nueve sensores instalados en la ciudad durante los últimos años para monitorizar los resultados de la zona de bajas emisiones proyectada.

Los Planes de Mejora de la Calidad del Aire son obligatorios según la legislación vigente, pero en muchos casos no existen, y en otros son inefectivos por falta de voluntad política. EA denuncia que el Ayuntamiento de Valladolid está incumpliendo el Plan de Mejora de la Calidad del Aire aprobado por el Pleno municipal de 2 de marzo de 2022, en aspectos tan relevantes como el ámbito y el calendario de la Zona de Bajas Emisiones prevista para la ciudad.

De hecho, vencido hace dos años y medio el plazo para que todos los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, indica EA que el Ayuntamiento de Valladolid no implantará la suya hasta el próximo 1 de julio, en una tercera parte de la superficie inicialmente prevista y con numerosas excepciones que permitirán el acceso de la gran mayoría de vehículos a motor.

Ecologistas en Acción saluda como un gran avance la aprobación de la nueva Directiva europea de calidad del aire, y confía en que obligue a al Gobierno y las comunidades autónomas a aplicar sin prórrogas medidas eficaces para cumplir en 2030 los nuevos límites legales, en el marco de los preceptivos planes de calidad del aire, así como para mejorar la medición y la información, para lo que la organización pide a la administración de Pedro Sánchez una rápida trasposición.