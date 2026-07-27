Todas las provincias de la Comunidad, en aviso amarillo este martes por altas temperaturas

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León tendrán este martes, 28 de julio, aviso amarillo por altas temperaturas que podrían alcanzar en algunas zonas los 38 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso amarillo (riesgo bajo) contempla temperaturas de hasta 38 grados en el sur de Ávila y Salamanca y el norte de Burgos, mientras que podrían registrarse 36 en la Meseta de todas las provincias con aviso salvo la de León.

Asimismo, los termómetros podrían alcanzar los 34 grados en el Sistema Central en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria así como la Cordillera Cantábrica en Burgos y la Ibérica en esta provincia y en la de Soria.