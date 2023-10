'Sobre todo de Noche', la historia de dos mujeres y un tema que es una "herida abierta pero olvidada" en España

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Sobre todo de noche', primera incursión del director Víctor Iriarte en el largo de ficción, narra la historia de dos mujeres y un bebé robado, un tema que es "una herida abierta, pero olvidada" en España.

Este es el primer largometraje del director bilbaíno que compitió en la Mostra de Venecia con esta cinta, un filme que mezcla thriller, drama y road movie sobre la maternidad.

La obra es una coproducción hispano-francesa-portuguesa de 110 minutos de duración y que fusiona, a medida que avanza su metraje de thriller de venganza, a película de atracos pasando por el melodrama maternal en consonancia con el itinerario interior de su protagonista, la madre de un hijo robado.

Según ha señalado el director del largometraje, la película comenzó como un "pequeño proyecto" que empezó a redactar durante la cuarentena en el año 2020, pero este proyecto creció "rápidamente".

Además, Víctor Iriarte ha explicado que la creación del guión fue "un proceso largo" y que, durante esta, se dieron cuenta de que la película y iba a llegar a ser en lo que al final se está proyectando".

Por otro lado, el director ha reconocido que ha formado el guión a base de buscar noticias en la prensa y de diferentes casos que han ocurrido en múltiples lugares de España como son Madrid o Barcelona.

"Quise imaginarme el día a día de esas mujeres y como ha podido ser la vida de alguien al que le han arrebatado una parte de su propio cuerpo como puede ser un hijo", ha resaltado Iriarte, a lo que ha añadido que "hay historias muy tristes de mujeres que se han sentido abandonadas".

Por su parte, Lola Dueñas ha explicado que estuvo leyendo testimonios de afectados para que le dieran inspiración en ciertas partes de la película. Además, ha destacado que la gustaría que con este largometraje "las personas que han vivido esta situación se sientan un poco más acompañadas".

Ana Torrent, en este sentido, ha señalado que lo que más la ha costado de su personaje era conseguir la empatía que tenía Cora y ponerse en la piel de una mujer que ha sido engañada durante gran parte de su vida. "No se habla de las personas que han sufrido esta situación, son como fantasmas", ha expresado para concluir la actriz.

SINOPSIS

'Sobre todo de noche' es un film noir que gira en torno a tres muertes, dos robos y una huída, y desarrolla la historia de dos mujeres que se conocen en el banco de Douro River.

Cuando Vera (Lola Dueñas) era pequeña no podía cuidar a su hijo y tuvo que darlo en adopción. Años más tarde, cuando intentó encontrarlo, las instituciones le dijeron que su expediente no existía, si bien ella siguió mirando para encontrarlo. Cuando Cora (Ana Torrent) era joven, su médico le dijo que no podía tener hijos y que sólo adoptando podría formar una familia.

Por este motivo, Cora dedicó su vida a dar clases de piano y cuidar a su hijo adoptivo, Egoz, a punto de cumplir 18 años. Ahora bien, los caminos de estos tres personajes --una madre, un hijo, una madre-- se cruzarán, y su encuentro cambiará sus vidas para siempre.