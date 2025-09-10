Todos los grupos rechazan una PNL de Vox contra la inmigración ilegal y evitar el "efecto llamada"

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos de las Cortes han rechazado una Proposición No de Ley presentada por Vox contra la inmigración ilegal y el "efecto llamada" que se produce cuando se recibe a estos inmigrantes con "bandeja de plata".

Así lo ha defendido el procurador de Vox Miguel Suárez Arca, quien ha asegurado que la inmigración ilegal es un problema que más del 70 por ciento de los españoles considera "prioritario", motivo por el que considera que hay que afrontar que la inmigración ilegal no puede ser "permisible".

Suárez Arca ha explicado que la proposición es tratan de habilitar mecanismos para desincentivar el "efecto llamada" y se insta a la Junta a rechazar las políticas de asentamiento de inmigrantes o a promover la "inmediata expulsión" de inmigrantes ilegales, oponerse a la apertura de centros de acogida o evitar la concesión de ayudas o convenios con ONG o entidades que "colaboren con la inmigración ilegal, el tráfico de personas o el fraude en el asilo".

La proposición recoge también el impulso a revisar los criterios para la concesión de ayuda a la cooperación internacional competencia de la Junta y un protocolo de determinación de edad de los menores no acompañados tutelados por el Ejecutivo autonómico con el uso de pruebas periciales y médicas para evitar el fraude o establecer planes de retorno con acuerdos bilaterales con países de origen para su regreso.

Suárez Arca ha asegurado que el efecto llamada se produce cuando se recibe a los inmigrantes ilegales "con bandeja de plata" y "cuando se les aloja en hoteles mientras que a los españoles que sufren los incendios en Castilla y León se les aloja en polideportivos y se les obliga a abandonar sus municipios".

Además, ha censurado "el compadreo del Estado con las ONGs que colaboran con las mafias de tráfico de personas" a través de su financiación. "Ustedes también, señorías. El Gobierno de Castilla y León también financia esas ONGs que colaboran con las mafias de tráfico de personas", ha aseverado.

En este marco, la procuradora 'popular' Noemí Rojo Sahagún ha reconocido que es una cuestión que preocupa a la sociedad pero ha recordado que la Junta no tiene competencias en la materia y cree que este tema debe tratarse en el marco adecuado, "lejos del ruido y de la reiteración estéril" de debates que las Cortes no pueden resolver.

ATENCIÓN A MENORES

Rojo Sahagún ha defendido que la Junta atiende "de forma responsable" sus competencias, que son las de protección y tutela de los menores que se encuentren en la Comunidad en situación de desamparo y una política de integración de los extranjeros inmigrantes que llegan.

Sin embargo, considera que "el verdadero problema" está en el Gobierno de España "incompetente en cuanto a gestión se refiere" y ha criticado la política migratoria "errática" en el exterior, con "constantes bandazos" e "irresponsable en el interior, caracterizada por la desidia y la falta absoluta de lealtad institucional".

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo central de "mercadear" con personas inmigrantes para "mantenerse en el poder" y ha asegurado que se "sufre" la "imposición del reparto de menores basado en criterios arbitrarios, sin el más mínimo rigor, cuyo único objetivo es contentar a los socios separatistas e independentistas del presidente Sánchez".

Por otro lado, el procurador socialista Carlos Fernández Herrera ha calificado la proposición como "un compendio de odio, dé bulos y de prejuicios" y ha acusado a Vox de querer convertir a Castilla y León "en un laboratorio del odio", algo que considera que "ciertamente durante un tiempo consiguieron" gracias al PP.

Tras criticar la "bazofia de texto" presentada y una "embustería detrás de otra" dado que la Comunidad no tiene competencias "ni para expulsiones inmediatas, ni para negar acogida de menores, para cerrar centros o para retirar ayudas a los que salvan vidas".

"Todo esto, por supuesto, es un eco del discurso del señor Abascal, el tío Santi, que dice que hay que hundir barcos de rescate y llama negreros a los que los hacen. Y ustedes lo llaman mafias, ustedes que tienen la financiación de un banco húngaro y de un grupo iraní de dudosa legalidad", ha espetado el procurador socialista, quien ha criticado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "don Chiringuitos", estuviera colocado en un "chiringuito" y trabajara "la mitad de lo que las personas migrantes trabajan en Castilla y León y en España".

Fernández Hernández ha señalado que para Vox "es una cuestión de aporofobia y de color" y ha recordado la llegada de los gitanos a España. "Este año se conmemora además, de manera según ustedes ilegal, por supuesto, que llegamos los gitanos a España. Seiscientos años en los que, a pesar del odio de los que ustedes son depositarios y herederos, seguimos aquí", ha apuntado el procurador, quien ha recordado que España ha vivido con la convivencia de personas musulmanas con al-Ándalus, con los romanos, con los godos y visigodos o con los vikingos.

"España, a pesar, irónicamente, de lo que ustedes dicen, es un país en el que la tolerancia ha estado con nosotros", ha agregado, tras lo que ha criticado que traten de vender una imagen "de una España intolerante como aquellos que venden la leyenda negra".

RESPUESTAS "REALISTAS"

La procuradora de UPL-Soria ¡Ya! Leila Vanessa García Macarrón ha apuntado la "presión migratoria" que sufre españa y ha defendido la necesidad de la migración legal y respuestas "realistas y legales, no de meras consignas" contra la ilegal cuando una ola excede los cauces previstos.

García Macarrón ha rechazado una política migratoria construida "desde el simplismo, la unilateralidad y el olvido de los principios jurídicos y humanos" que definen a la sociedad democrática y ha rechazado las medidas que propone Vox porque "lejos de resolver los problemas de la inmigración irregular, amenazan con agravar la inseguridad".

En esta línea, ha señalado que cuestiones como retirar ayudas a las ONG que trabajan "día a día" en esta realidad es "golpear a quienes constituyen la primera línea de lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito y el fraude" y ha distinguido esto de las mafias.

Además, ha asegurado que, como abogada en protección internacional, conoce "todo desde dentro" y, aunque "pueden hacerse más controles sobre estas entidades" y mejorar leyes y reglamentos, mientras tanto propuestas como devolver a los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen como solución preferente "supone desconocer la fragilidad de los sistemas de protección en esos estados".

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha criticado que la única propuesta reiterada de Vox sea recortar la cooperación internacional, cuando el efecto llamada más importante es la desesperación en la que viven miles de millones de personas y ha acusado a Vox de apelar "a los más bajos instintos de la humanidad, al miedo", que ha asegurado que es "su motor electoral" y ha retado a decir a quién se financia en Castilla y León que sea una "mafia ilegal" cuando es gente que se dedica a atender a los más necesitados.

Por su parte, el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández ha criticado que se vuelva a traer la "única iniciativa" que vox lleva a las Cortes. "Es incuestionable que son ustedes al trabajo lo que Netanyahu al pacifismo o lo que Perico Delgado a la condena del genocidio", ha asegurado.

Fernández ha afirmado que la iniciativa "destila odio", "racismo" y "aporofobia" porque "odian a los pobres" y a quien se juega la vida para "escapar de la muerte, de la guerra, del hambre", para lo que presentan iniciativas que "señalan con evidente discurso de odio a niños y niñas", tras lo que ha acusado a Vox de ser "íntimos amigos de miserables genocidas como el sanguinario Netanyahu" y de seguir "reforzando lazos con un Estado terrorista y genocida como el de Israel".