Las tormentas pondrán este miércoles en aviso amarillo a León, Zamora y Ávila, esta última también con alerta por lluvia

Una pareja pasea con un paraguas en un día de lluvia. - Eduardo Briones - Europa Press

ÁVILA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este miércoles, 8 de abril, en aviso amarillo (riesgo) a las provincias de León, Zamora y Ávila, esta última también con alerta por lluvia, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogido por Europa Press.

En concreto, el aviso por viento afectará a la Cordillera Cantábrica de León, el Bierzo y la Meseta de León, así como a Sanabria y la Meseta de Zamora, en ambas provincias entre las 12.00 y las 22.00 horas de este miércoles.

En Ávila, el aviso amarillo por tormentas estará activo desde medianoche hasta las 12.00 horas, en el Sistema Central y el Sur de la provincia, donde podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y no se descarta granizo.

En la provincia abulense, las lluvias también activarán el aviso amarillo en el mismo horario y con posibilidad de acumular hasta 15 mm de precipitación en una hora.

En general, en Castilla y León se espera un día con cielo nuboso, con lluvias y chubascos, más probables hacia el oeste, que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de alguna tormenta. Tampoco se descarta que puedan ser localmente persistentes al oeste del Sistema Central durante la primera mitad del día, donde se espera un descenso de la cota de nieve hasta unos 1900 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en ligero o moderado descenso, y las máximas en notable descenso en el cuadrante suroccidental y con pocos cambios en el resto.

El viento, por su parte, se prevé de componentes sur y este, con tendencia a variable, flojo o moderado, más intenso por la tarde en el tercio oriental.