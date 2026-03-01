Un total de 166 torrijas de 12 CCAA busca ser 'La Mejor de España' en el concurso promovido por Diputación de Valladolid

Presentación del I Concurso Nacional La Mejor Torrija de España, organizado por la Diputación de Valladolid bajo la marca Alimentos de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 101 establecimientos de 12 comunidades autónomas compiten en el Concurso Nacional 'La Mejor Torrija de España', organizado por la Diputación de Valladolid, a través de la marca Alimentos de Valladolid, y al que se han presentado 166 variantes de este dulce, repartidas entre 10 escuelas de cocina y 91 profesionales de la hostelería y la confitería.

Esta iniciativa convertirá a Valladolid en el epicentro de este dulce tradicional de Semana Santa y reunirá a profesionales de todo el país de la hostelería y la confitería, según ha informado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

El certamen tiene como objetivo preservar y poner en valor la tradición en la elaboración de la torrija y, a su vez, fomentar la creatividad y la innovación gastronómica, para promocionar la calidad de los productos y el trabajo de los profesionales del sector, además de la cultura culinaria vinculada a estas fechas.

Contará con tres categorías, Torrija Tradicional, Torrija Innovadora y Torrija Salada, además de conceder accésits especiales a la Torrija Sin Gluten y a la Torrija elaborada con productos certificados de la marca Alimentos de Valladolid.

El concurso entregará premios para cada una de las categorías convocadas, un primer premio, con una dotación de 1.000 euros, un segundo con cuantía de 500 y un tercero dotado con 250 euros.

Además de que los ganadores y finalistas recibirán un diploma acreditativo y un lote de productos de la marca 'Alimentos de Valladolid', se otorgarán accésits especiales cuyos ganadores obtendrán como premio una estancia de fin de semana en la Milla de Oro del Vino.

MECÁNICA DEL CONCURSO

La primera fase del concurso se desarrollará del 2 al 6 de marzo con la selección de las torrijas, lo cual dará paso a una segunda fase el 16 de marzo en la que se vivirá la final y la entrega de premios en el Espacio La Granja.

Como actividad previa, está previsto un showcooking el 13 de marzo, con los ganadores vallisoletanos en concursos anteriores: Yolanda Martín (mejor torrija tradicional 2018, Restaurante Maryobeli) Jose Ignacio Colina (XOKORETO, mejor torrija innvovadora en 2017 y 2023) y Juan Carlos Jiménez (Azul, Mediterráneo, Mejor torrija salada 2023).

Junto a Jesús Ramiro y José Ignacio Colinas, el jurado estará integrado por profesionales y representantes de diferentes ámbitos relacionados con la gastronomía, la formación y el sector profesional: Marina Vega, periodista; José Antonio Montero, del IES Diego de Praves; Yolanda Martín, de Maryobeli (APEHVA); César García, de Acecale; Laura Junquera, de la Escuela de Profesionales Alcazarén; José Antonio Villegas, de la pastelería Menta y Chocolate (Asociación de Confiteros); Noelia Laguna, de Cetec; Óscar Herrero, de la Escuela Internacional de Cocina.