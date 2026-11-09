Un total de 45 finalistas nacionales y 16 chefs internacionales convierte Valladolid en capital mundial de la tapa

Inauguración del Campeonati Mundial de Tapas y del Concurso Nacional de Pinchos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha inaugurado en la Cúpula del Milenio el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial de Tapas, dos certámenes que reunirán a 45 finalistas nacionales y 16 chefs internacionales y el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado la tapa como "seña de identidad de la ciudad" al tiempo que ha anunciado un reconocimiento a Alimentos de Valladolid por su décimo aniversario, además de un homenaje a Iván García, de Dehesa de los Canónigos.

Carnero ha destacado que Valladolid es "la ciudad de la tapa", una condición construida durante años por "cocineros, restauradores, hosteleros y productores" y ha subrayado que el concurso no solo premia una elaboración sino que, pone en valor toda la cadena que la hace posible.

"Hay un homenaje al agricultor, al ganadero, a la industria alimentaria que ha transformado el producto y al cocinero o restaurador que es capaz de lidiar con algo grandioso", ha apuntado Carnero, quien ha defendido que el certamen contribuye a que la ciudad siga mejorando es gastronomía.

El Concurso Nacional de Pinchos y Tapas alcanza su vigesimosegunda edición con 45 finalistas seleccionados, cuatro de ellos de Valladolid, entre más de 250 propuestas iniciales y con un jurado presidido por la chef brasileña Janaína Torres, reconocida como Mejor Chef Femenina del Mundo 2024 por 'The World's 50 Best Restaurants'

La cocinera ha expresado su satisfacción por participar en el certamen y ha explicado que valorará especialmente las texturas, la temperatura, los colores y el sabor de las creaciones. Tras probar algunas tapas de la ciudad, ha destacado su conexión con los sabores de la tierra y ha defendido la sencillez acompañada de ingredientes de calidad.

Janaina Torres también ha subrayado su vínculo personal con España, de donde proceden sus antepasados granadinos y donde reside su hijo, en San Sebastián, "estoy en mi casa", ha aseverado. Carnero ha subrayado que la elección de Torres como presidenta del jurado es "un nuevo respaldo de prestigio alcanzado por los concursos de tapas de Valladolid".

Por otro lado, el X Campeonato Mundial de Tapas reunirá, por su parte, a 16 cocineros internacionales que competirán el próximo 11 de noviembre por el título de mejor tapa del mundo. La representación española es de Alejandro San José, chef del restaurante Habanero Taquería, en Valladolid. El jurado estará presidido por Mario Sandoval, chef con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol al frente del restaurante Coque, en Madrid.

La inauguración ha coincidido con el décimo aniversario de 'Alimentos de Valladolid', la marca de garantía que promueve los productos de calidad de la provincia por lo que Carnero ha reconocido el trabajo de esta iniciativa y ha anunciado que, "durante la entrega se realizará un reconocimiento especial a la marca".

Jesús Julio Carnero ha cerrado su intervención deseando suerte a los concursantes e invitándoles a disfrutar de la ciudad. "Disfruten de nuestra gastronomía, nuestras tecnología, pero sobre todo disfruten de nuestra hospitalidad", ha concluido.