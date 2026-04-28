El concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso; el secretario del Club Aeromodelismo Zamora, Alberto Martín; la responsable de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos; el presidente del club, Santiago Salgado; y el diputado de Deportes, Juan del Canto - EUROPA PRESS

ZAMORA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 47 pilotos de España, Francia y Portugal participa en la cuarta edición de Zamora Jet, la concentración de aeromodelismo de jets y grandes modelos que se celebrará en el aeródromo de Coreses durante los días 9 y 10 de mayo.

El evento se ha presentado este martes en la sede de Caja Rural con la presencia de representantes de la cooperativa de crédito, de la organización del evento y de la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, que colaboran con esta cita deportiva.

En ese marco, la responsable de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, ha destacado lo "llamativo" de esta actividad que el diputado de Deportes, Juan del Canto, ha calificado de "curiosa y visual". "Esperemos que el tiempo acompañe", ha apuntado el representante provincial.

Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, ha asegurado que se trata de un espectáculo "muy digno de ver" y que, como ha recordado el presidente del club de aeromodelismo, Santiago Salgado, "pone en el mapa a Zamora a nivel nacional e internacional".

No en vano, habrá pilotos de tres países diferentes, con 87 aviones y el ánimo de ofrecer espectáculo en las tres mangas de seis horas que se celebrarán el sábado por la mañana y por la tarde y el domingo por la mañana. "Son vuelos que llaman mucho la atención", ha zanjado el secretario del club, Alberto Martín.