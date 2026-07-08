Un total de 6.816 personas está en lista de espera para la Dependencia en CyL, con 120 días para la resolución

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 228.556 personas están a la espera de recibir prestación de la dependencia en España, de las que 108.908 están pendientes de valoración y 146.369 de servicio reconocido, mientras que en Castilla y León son 6.816 las personas que están a la espera de una resolución.

Así se desprende del informe realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que precisa que este informe se realiza con datos oficiales, hasta el 30 de junio y que "cuenta a toda persona que está esperando una respuesta de la administración" ya que, según han explicado, el Ministerio considera lista de espera sólo a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos.

La cifra de lista espera registrada en el primer semestre supone 2.865 personas menos esperando una resolución que a principios de año, un descenso del 1,1 por ciento mientras que en Castilla y León la lista de espera se ha reducido un 13,4 por ciento, el quinto mejor dato registrado, por detás de Ceuta y Melilla (-42,1), Canarias (-28,2), Navarra (-22,19 y Baleares (-16,4).

Asimismo, en el primer semestre del año han fallecios 15.450 personas que estaban pendientes de grado o resolución, 1.416 personas menos que el año pasado. La mayor cifra de fallecimientos se registra en Cataluña, con 4.999 muertes, seguida de Andalucía, con 2.386, mientras que Castilla y León se sitúa la quinta por la cola, con 195 fallecidos.

En cuanto al tiempo media de espera, Castilla y León registra el segundo mejor dato, con un tiempo medio para obtener una prestación de 120 días, por detrás de Aragón, con 117 días, y por debajo de la media nacional que es de 314 días.

No obstante, en Castilla y León ha crecido en este primer semestre del año el tiempo de tramitación de la prestación en siete días.