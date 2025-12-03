Transportes aprueba el proyecto de trazado para mejorar la travesía de Béjar (Salamanca) con 2,2 millones

Transportes aprueba el proyecto de trazado para mejorar la travesía de Béjar con una inversión de 2,2 millones - MITECO

SALAMANCA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para mejorar la travesía de Béjar, en la provincia de Salamanca, en la carretera N-630A, entre los kilómetros 411,220 y 414,400, con un presupuesto estimado de obras de 2,2 millones.

Próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) esta aprobación del proyecto, previamente aprobado de forma provisional y sometido al trámite de información pública, han informado fuentes del Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El objetivo que se persigue con esta actuación es mejorar la seguridad vial y minimizar los riesgos tanto de peatones como de ciclistas.

Las principales actuaciones proyectadas se centrarán en la reordenación de la sección transversal, medidas de reducción de velocidad, así como la implantación de un carril bici que permita comunicar la zona de la Plaza España y Parque Municipal con el tramo de carril bici ya existente, para así comunicar el centro de la ciudad con la zona comercial y el barrio de Palomares.

También se crearón nuevos pasos peatonales semaforizados y se procederá a la construcción de aceras y medidas para la mejora de la accesibilidad, así como la rehabilitación superficial de firme con capa de rodadura fonoabsorbente, señalización y gestión de residuos.

Tras esta aprobación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con la redacción del proyecto de construcción, en el que se definirá dicha actuación con el grado de detalle necesario para hacer factible su construcción y explotación, según lo establecido en la normativa de carreteras.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 86,10 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Salamanca.