Transportes licita por 8,5 millones la rehabilitación del firme de la AV-20 y de la A-50 en el entorno de Ávila

Transportes licita por 8,5 millones la rehabilitación del firme de la AV-20 y la A-50 en Ávila. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ÁVILA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 8,5 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación estructural y superficial del firme de las autovías AV-20 y A-50 en el entorno de la ciudad de Ávila. El anuncio correspondiente a estos trabajos, que abarcan un total de 13,8 kilómetros entre ambas vías, se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, las actuaciones se van a desarrollar entre los puntos kilométricos 0 y 9,6 de la AV-20 y entre los kilómetros 0,8 y 5 de la A-50. Los trabajos consistirán principalmente en el fresado y reposición de las capas del firme con distintos espesores en los tramos necesarios, para posteriormente extender una nueva capa bituminosa de rodadura, aplicable también sobre las zonas que no requieran reposición.

Para la ejecución de los nuevos firmes se van a utilizar mezclas asfálticas compuestas por un porcentaje de material bituminoso procedente del reciclado de otras mezclas. Con la aplicación de estas técnicas se busca favorecer la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en las actuaciones desarrolladas en la Red de Carreteras del Estado.

La intervención se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el ministro Óscar Puente y dotado con una inversión total de 1.629 millones de euros. Según ha destacado el Ministerio, esta iniciativa tiene como objetivo generar un impulso significativo para mejorar la calidad del servicio prestado por las infraestructuras viarias estatales.

Dentro de este esquema de inversiones, el departamento ha licitado ya proyectos en diversas zonas geográficas, como Asturias, Segovia, Pontevedra, Valencia, Ciudad Real, Tarragona, Cantabria, Cáceres, la Comunidad de Madrid y Albacete. Asimismo, este plan se suma al programa de conservación y mantenimiento en la provincia de Ávila, donde el Ministerio ha invertido más de 76 millones de euros desde junio de 2018.