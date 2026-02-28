Trasladado un varón de 68 años tras salirse un vehículo de la carretera en el Burgo de Osma (Soria)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl.
Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 28 febrero 2026 12:42
   SORIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de 68 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Soria después de resultar herido tras salirse un vehículo en el kilómetro 4 de la CL-116 en el Burgo de Osma (Soria).

   Los hechos, según informa el 1-1-2, se han producido a las 8.33 horas, momento en el que una llamada informaba del accidente y de que el herido estaba consciente pero no podía salir del turismo. Se traslada aviso a Policía Local de Burgo de Osma, a Guardia Civil de tráfico, a Bomberos de Burgo de Osma y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia soporte vital básico y al equipo médico del PAC (Punto de Atención Continuado) de Burgo de Osma.

   Los facultativos atienden al varón, de 68 años, al que transladan al Complejo Asistencial de Soria.

