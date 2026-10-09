Tres detenidos en La Bañeza y Jamuz (León) tras desmantelar dos plantaciones de marihuana e incautar 155 kilos

Una de las plantacioens desmanteladas por la Guardia Civil de León en el marco de la operación 'Cannacan'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido en La Bañeza y en Jiménez de Jamuz a tres varones de 48, 49 y 80 años como presuntos autores de sendos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal en el marco de la operación 'Cannacan', en la que se han desmantelado dos plantaciones de sustancias estupefacientes instaladas en el interior de varios inmuebles, así como lugares de procesamiento y secado.

La actuación se enmarca en una investigación desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de La Bañeza, que aportó indicios suficientes que permitieron documentar la existencia de un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución ilícita de sustancias estupefacientes.

Con los elementos obtenidos de las indagaciones policiales y previa autorización judicial se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios y propiedades vinculadas a la organización, con el apoyo de otras unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de León y un perro detector de drogas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Durante los registros se localizaron e intervinieron alrededor de 155 kilogramos de sustancias estupefacientes vegetales en diversos estadios productivos, 3.150 euros en efectivo y útiles para su dosificación de los que suelen estar destinados para la preparación y envasado de la sustancia para su posterior distribución.

Las diligencias instruidas, así como los detenidos y los efectos intervenidos, se encuentran a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza número 2 de La Bañeza y las sustancias estupefacientes han sido remitidas al área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en Valladolid para su pesaje y análisis.

La Guardia Civil ha recalcado que mantiene su compromiso con la lucha contra el tráfico y distribución de drogas, especialmente con aquellas sustancias y actividades que causan un grave perjuicio contra la salud pública.