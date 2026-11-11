Tres detenidos, dos de ellos menores, por robar a un grupo de jóvenes en plena calle en Palencia.

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a tres varones, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido contra un grupo de personas en la vía pública.

Según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 01.40 horas de la madrugada del pasado 31 de octubre en la calle Mayor Antigua, situada en la zona de ocio de la capital palentina.

Tres jóvenes se aproximaron a un grupo de personas y les exigieron la entrega del dinero que llevaban encima, para amenazarles con posterioridad con agredirles en caso de negarse. Ante la negativa inicial, uno de los sospechosos agredió físicamente a uno de los integrantes del grupo, mientras que otro logró apoderarse del dinero de una de las víctimas.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia interpuesta el mismo 31 de octubre en dependencias de la Policía Nacional. Las gestiones practicadas por los agentes, junto con las declaraciones recabadas y los reconocimientos fotográficos efectuados, permitieron identificar a los tres presuntos implicados, que fueron detenidos el pasado 9 de noviembre.

Tras la realización de las correspondientes diligencias policiales, los dos menores de edad han quedado en libertad por indicación de la Fiscalía de Menores, a la que se han remitido las actuaciones.

Por su parte, el tercer detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Palencia en funciones de guardia.