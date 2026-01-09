Tres detenidos, uno de ellos menor, por un robo con fuerza en un punto limpio de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazas con un cuchillo jamonero tras una disputa por el lanzamiento de petardos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y Municipal de Valladolid han detenido a tres varones, uno de ellos un menor de 14 años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza tras saltar por un muro de obra para acceder a un punto limpio de la capital vallisoletana.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas del jueves, cuando la Policía fue comisionada para acudir al mencionado punto tras recibirse una llamada que alertaba de la presencia de tres individuos que habían saltado la valla perimetral del recinto.

A la llegada de las primeras dotaciones tanto de Policía Nacional como Municipal, los agentes se entrevistaron con el requirente, quien manifestó haber visto a tres varones acceder al interior del recinto y, pocos minutos después, abandonarlo por la parte trasera del mismo.

En ese momento, el testigo señaló a los agentes a tres personas que caminaban por la acera, a las que identificó como los autores de los hechos. Fue entonces cuando los agentes procedieron a su interceptación e identificación, si bien los tres se encontraban indocumentados.

En la inspección del lugar se constató que el acceso se habría realizado por un muro de obra de unos 50 centímetros, sobre el que se asienta una valla metálica que una altura aproximada de 2,20 metros.

En ese momento los agentes procedieron a la detención de los tres individuos y a su traslado a la Comisaría de Policía Nacional, donde se instruyeron las diligencias oportunas.

El menor fue entregado posteriormente a sus progenitores, previa comunicación a la Fiscalía de Menores, mientras que los dos adultos fueron puestos en libertad este viernes y han quedado obligados a comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.