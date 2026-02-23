Tres detenidos con siete kilos de hachís ocultos en un vehículo cuando circulaban por la A-1, en Burgos

La Guardia Civil se incauta de siete kilos de hachís ocultos en un vehículo en la provincia de Burgos. - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en la provincia de Burgos a tres varones de entre 28 y 36 años que viajaban a bordo de un vehículo en el que transportaban ocultos siete kilogramos de hachís, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Los hechos se han producido en la zona de La Ribera burgalesa, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Aranda de Duero detectaba en la autovía A-1 un turismo con la fecha de validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) ya vencida, por lo que fue interceptado para su comprobación e inspección.

Una vez que identificaron a sus tres ocupantes y verificados los primeros indicios, se practicó un somero registro al interior del vehículo y a las pertenencias que portaban los viajeros, que arrojó la presencia de una pequeña cantidad de marihuana y de hachís.

Los agentes ahondaron en la acción y, con el apoyo de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de la misma localidad, practicaron un registro más exhaustivo al maletero y a varias partes del vehículo, susceptibles de esconder más droga.

Esta maniobra culminó con la localización de varios paquetes plastificados ocultos entre el respaldo y los asientos posteriores que contenían una sustancia resinosa de color marrón, compatible en olor y textura con el hachís, por lo que fueron aprehendidos y arrojaron un peso de siete kilogramos.

Los implicados fueron detenidos en el lugar y, junto con las diligencias instruidas, puestos a disposición de los Juzgados de Aranda de Duero, que ha culminado con el ingreso en prisión de uno de los implicados.