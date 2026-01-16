Tres detenidos en Soria por amenazar y herir a una persona con una navaja en la madrugada de Año Nuevo

SORIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía nacional ha detenido a tres jóvenes, vecinos de Soria, por amenazar y agredir a una persona con una navaja en el muslo tras participar en una pelea que se produjo en la madrugada del pasado día 1 de enero en la zona de fiesta de la ciudad.

Los hechos acaecieron entre dos grupos de personas que estaban celebrando la entrada del nuevo año en distintos locales de ocio de la capital, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno.

Los dos grupos tuvieron desavenencias durante toda la noche y, sobre las ocho de la mañana, en el exterior de uno de los locales un joven de un grupo se acercó a otro y comenzó a amenazarle. Un amigo intentó interceder para evitar la disputa y fue en ese momento cuando se acercaron dos compañeros del primero, uno de los cuales sacó una navaja de su bolsillo, la abrió y se la entregó al otro, quien apuñaló en el muslo a la persona que intentaba interceder.

El grupo agredido emprendió la huida y fue perseguido por los otros jóvenes, que les lanzaron botellas de vidrio, si bien no consiguieron, finalmente, darles alcance. La persona herida fue asistida en un centro de salud, donde se le aplicó un punto de sutura.

AMENAZAS

El suceso no terminó ahí. Posteriormente, uno de los detenidos contactó con el agredido mediante videollamada, profiriendo amenazas de muerte. Tras la interposición de la pertinente denuncia en comisaría, los funcionarios de Policía Nacional comenzaron gestiones de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos.

El trabajo policial dio su fruto al lograr la identificación, localización y detención de los presuntos autores de los hechos. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, en funciones de guardia, que decretó el ingreso en prisión del autor material de la puñalada.