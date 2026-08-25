Tres detenidos por la sustracción de 90 kilos de cable de cobre en Medinaceli (Soria)

Detenidas tres personas en Medinaceli (Soria) por la sustracción de 900 kilos de cable de cobre. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO SORIA

SORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la localidad soriana de Medinaceli como presuntas autoras de un delito contra el patrimonio tras ser sorprendidas transportando en un vehículo aproximadamente 900 kilogramos de cableado de cobre cuya procedencia no pudieron justificar.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron localizar al titular del material, quien reconoció el cableado intervenido como de su propiedad y presentó la correspondiente denuncia por su sustracción, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del pasado 22 de agosto, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arcos de Jalón realizaban un dispositivo de verificación de alcohol y drogas en la N-II, a la altura del punto kilométrico 151,100, en el término municipal de Medinaceli (Soria).

Durante el dispositivo, los agentes procedieron a detener un turismo en el que viajaban tres personas. Al realizar una inspección visual, observaron que la suspensión trasera del vehículo se encontraba notablemente hundida, lo que hizo sospechar que transportaba una carga de elevado peso. Tras inspeccionar el vehículo, localizaron una gran cantidad de cableado de cobre sin revestimiento, distribuido en diferentes zonas del turismo y parcialmente oculto bajo mantas, prendas y otras pertenencias.

INTERVENCIÓN DEL COBRE

Ante la imposibilidad de los ocupantes de acreditar la procedencia del material, los agentes de Tráfico solicitaron el apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana, que se hicieron cargo de la actuación y procedieron a la intervención de aproximadamente 900 kilogramos de cobre. A partir de ese momento, la Guardia Civil inició gestiones para determinar el origen del material intervenido.

Así, logró localizar a su titular, quien reconoció el cableado como de su propiedad y manifestó que había sido sustraído de unas obras de renovación de la infraestructura ferroviaria. La obra se estaba llevando a cabo en las proximidades de la localidad de Medinaceli, línea ferroviaria que une Arcos de Jalón con Sigüenza. El titular del material presentó la correspondiente.

Una vez acreditada la procedencia del cobre y ante la imposibilidad de los ocupantes del vehículo de justificar su posesión, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres implicados, todos ellos varones, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio.

Durante la actuación también fueron intervenidas diversas herramientas, entre ellas alicates, tenazas, un martillo, un destornillador y una linterna, así como otras herramientas y efectos que portaban en el vehículo presuntamente utilizados para perpetrar el delito. El cableado de cobre recuperado fue entregado a su legítimo propietario.

Las diligencias fueron instruidas por la Guardia Civil para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial.