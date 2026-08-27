Tres detenidos tras varios robos de perfumes en un comercio de Valladolid valorados en más de 1.500 euros

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid tras arrojar un monedero con 'speed', 'cristal', 'MDMA' y cocaína - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid el pasado lunes a dos mujeres y un hombre como presuntos autores de varios delitos de hurto cometidos en la sección de perfumería de un conocido establecimiento de la capital y valorados en más de 1.500 euros.

Según informa la Comisaría Provincial, fue el responsable del local el que presentó hasta tres denuncias en las dependencias policiales de Parquesol por hurtos cometidos los días 12 y 13 de agosto. En los escritos hacía referencia a las tres personas, quienes introducían diversos perfumes en bolsas que portaban y abandonaban el recinto sin abonarlos.

En concreto, el hombre y una de las mujeres accedieron al establecimiento hasta en dos ocasiones en un mismo día para sustraer productos por un valor total de 1.149,65 euros, por lo que han sido arrestados como presuntos autores de un delito continuado de hurto. Por su parte, la segunda mujer ha sido detenida por un delito de hurto al sustraer artículos valorados en 414,95 euros acompañada por los otros dos implicados.

Tras las denuncias, los investigadores realizaron las gestiones para lograr la plena identificación de los tres sospechosos. Una vez identificados, la Policía Nacional procedió a su detención en la mañana del 24 de agosto.

Tras ser oídos en declaración en dependencias policiales, los tres detenidos han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello.