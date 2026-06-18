Tres detenidos en un vehículo con material robado de las obras del antiguo Hotel Valonsadero de Soria

Material robado en las obras del Hotel Valonsadero de Soria. - SUB. GOBIERNO SORIA

SORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas tras ser interceptados a bordo de un vehículo cargado con material sustraído de las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el antiguo Hotel Valonsadero de Soria.

Los hechos se han registrado sobre las 02.30 horas de este jueves, cuando tres patrullas de la Guardia Civil pertenecientes a los Puestos de Soria y Gómara realizaban un dispositivo operativo de identificación de vehículos y personas en la localidad de Aldealpozo (Soria).

Durante el desarrollo del dispositivo, los agentes observaron cómo un turismo que circulaba por la carretera N-122 en dirección Zaragoza hacía caso omiso a las señales reglamentarias de alto realizadas por los guardias civiles, continuando su marcha a gran velocidad, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Ante esta circunstancia, las patrullas han iniciado un seguimiento del vehículo y han logrado interceptarlo pocos minutos después en el punto kilométrico 128 de la N-122, dentro del término municipal de Aldealpozo. En el interior del turismo viajaban tres varones.

Durante la inspección realizada por los agentes se localizaron herramientas, material de obra, cableado eléctrico y otros efectos cuya procedencia no pudieron justificar. Las posteriores gestiones practicadas por la Guardia Civil permitieron determinar que dicho material procedía de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el antiguo Hotel Valonsadero.

Por estos hechos, los tres ocupantes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

La Guardia Civil realizó posteriormente las gestiones necesarias para determinar la procedencia y titularidad de los objetos recuperados. La denuncia se había presentado a primera hora de la mañana y los efectos intervenidos han sido reconocidos como procedentes de las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el antiguo Hotel Valonsadero.

Los objetos han sido posteriormente entregados a sus legítimos propietarios, mientras que los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.