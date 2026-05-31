Tres heridos tras una pelea con arma blanca frente a un discoteca en Palencia

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

PALENCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes, dos varones y una mujer de unos 25 años, han resultado heridos en la madrugada de este domingo, 31 de mayo, en una pelea multitudinaria con arma blanca frente a una discoteca en la calle Puebla de Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 4.59 horas, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido varias llamadas en las que se informaba de la pelea, de que había varios heridos y al menos dos de ellos tenían heridas por arma blanca.

Desde la sala del 1-1-2 se ha avisado a la Policía local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a tres personas de unos 25 años, dos hombres que han sido trasladados en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia y una mujer que ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.