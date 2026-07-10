Tres heridos tras el vuelco de un turismo y caída a unos 15 metros en Castrejón de la Peña (Palencia)

Gráfico elaborado por el 112 CyL con datos del accidente en Castrejón de la Peña (Palencia) - 112CYL

CASTREJÓN DE LA PEÑA (PALENCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Tres personas, dos adultos y un menor, han tenido que ser trasladados al Complejo Asistencial de Palencia tras resultar heridas en un accidente de circulación registrado en el camino al embalse del Río de las Cuevas (Pisón de Castrejón), en el término palentino Castrejón de la Peña, consistente en el vuelco de un turismo que cayó por un cortado y quedó a unos 15 metros.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, los hechos han ocurrido alrededor de las 00.50 horas de este viernes, 10 de julio, en el camino al embalse del Río de las Cuevas desde Castrejón de la Peña. Los alertantes explicaron que un turismo se había salido de la vía, había quedado volcado, y sus ocupantes estaban atrapados por las piernas.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la diputación de Palencia, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, y una UEnE.

A su llegada los organismos comprobaron que el vehículo ha caído por un cortado y había quedado a unos 15 metros.

Tras la intervención de los bomberos para excarcelar a los heridos, el personal sanitario en el lugar atendió y trasladó a tres heridos, dos adultos y un menor, al Complejo Asistencial de Palencia.