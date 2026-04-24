Tres hombres sufren una intoxicación de humo en el incendio de una vivienda en Cimanes de la Vega (León)

LEÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 40 y 70 años han sido trasladados este jueves al Complejo Asistencial Universitario de León tras resultar intoxicados por humo en el incendio de una vivienda situada en la localidad de Cimanes de la Vega (León), un tercero también ha sido afectado por el humo pero rechazó ser trasladado a un centro hospitalario.

El centro de emergencias ha recibido una llamada de alerta a las 21.01 horas que informaba del fuego en el inmueble, donde inicialmente no constaban personas afectadas.

Tras el aviso, la sala del 1-1-2 ha informado a la Guardia Civil (COS) de León y a los Bomberos de la Diputación de León. Posteriormente, los alertantes han vuelto a contactar con el servicio de emergencias para solicitar asistencia sanitaria para un varón afectado por el humo, por lo que se ha pasado el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Hasta el lugar de los hechos, Sacyl ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico de Valderas.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido a tres personas, un varón de unos 55 años, que ha rechazado el traslado al centro hospitalario, y otros dos hombres que sí han sido evacuados en ambulancia de soporte vital básico al centro sanitario de la capital leonesa.