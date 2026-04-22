Tres intoxicados, uno de ellos menor, tras el incendio de una cocina en Cerezo de Abajo (Segovia)

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SEGOVIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas, una de ellas menor, han sido trasladadas al Complejo Asistencia de Segovia intoxicadas por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de una vivienda en Cerezo de Abajo (Segovia).

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, una llamada a las 14.09 horas ha alertado del suceso que ha dado aviso a Guardia Civil (COS) y a Bomberos de la Diputación.

Al llegar, los bomberos indican que el incendio ya está sofocado pero ha generado una gran cantidad de humo y es necesaria asistencia sanitaria para atender a tres personas que han resultado intoxicadas, dos adultos y un menor, por lo que se informa a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envía una unidad enfermerizada de emergencias, una ambulancia soporte vital básico y una UVI móvil.

Finalmente han trasladado a dos adultos y un menor al Complejo Asistencial de Segovia.