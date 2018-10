Tres investigadores de la UVA participan en el mayor estudio sobre ADN antiguo, publicado en la revista 'Nature'

Publicado 21/02/2018 19:45:35 CET

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores de la Universidad de Valladolid Germán Delibes, Manuel Rojo y Elisa Guerra han participado en el mayor estudio sobre ADN antiguo desarrollado en el mundo, liderado por el genetista David Reich (Universidad de Harvard) y cuyos resultados se han publicado este miércoles, 21 de febrero, en la prestigiosa revista 'Nature'.

Según han informado fuentes de la UVA en un comunicado recogido por Europa Press, en esta extensa investigación genética se han estudiado a 400 individuos en total, de los cuales 226 corresponden al periodo del Vaso Campaniforme (2.500-2.000 antes de Cristo) de Europa Central, Islas Británicas y Península Ibérica, en el que han trabajado un total de 144 investigadores, principalmente europeos.

En el caso de la UVA, los tres investigadores pertenecientes al Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas, han aportado los resultados de ADN obtenidos de los restos esqueléticos hallados en varios yacimientos arqueológicos de Castilla y León.

Para hacer posible este estudio se han unido dos genetistas destacados como David Reich, de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos; y Wolfgang Haak, del Max Plank Institute for the Science of Human History de Jena (Alemania).

El trabajo ha pretendido arrojar algo de luz sobre la rápida difusión por una buena parte de Europa Occidental de una peculiar cerámica de forma acampanada y un nutrido kit de objetos que lo acompañan (cazuela, cuenco, puñales de lengüeta y puntas de jabalina de cobre, entre otros). Los estudios tradicionales en este sentido se dividían entre los partidarios de considerar este fenómeno como el fruto de un movimiento de población o, por otro lado, consecuencia de intercambios culturales entre las élites del momento.

Los resultados que se han publicado este miércoles en 'Nature' desvelan conclusiones importantes ya que permiten afirmar que el fenómeno fue dual. En determinadas partes de Europa, especialmente en las Islas Británicas, los individuos portadores de este peculiar kit campaniforme corresponden a una población proveniente de Europa central y que suplanta casi por completo a las poblaciones locales. Sin embargo, en la Península el aporte de población foránea en este momento es prácticamente nulo y el vaso campaniforme es adoptado por las poblaciones locales que habitaban el solar Ibérico.

NUEVAS TÉCNICAS PARA OBTENER EL ADN

Los tres investigadores de la Universidad de Valladolid Elisa Guerra, Manuel Rojo y Germán Delibes trabajan desde hace años en varios yacimientos arqueológicos de Castilla y León, y precisamente habían obtenido "importantes hallazgos" de ADN del periodo campaniforme tras los novedosos métodos de obtención de resultados genéticos, que en estos últimos años han posibilitado datar los restos hallados hace muchos años.

Como han explicado, se ha conseguido obtener ahora información genética en excavaciones de los años 80 y se han podido fechar muchos de los restos hallados a partir del empleo de nuevas técnicas para extraer el colágeno de los huesos en zonas antes no utilizadas con asiduidad como la pars petrosa del cráneo.

Estas nuevas técnicas han facilitado que el estudio se haya aplicado a tan extensa muestra de individuos de este período; todos ellos procedentes de tumbas y con cronologías absolutas precisas obtenidas por el método del C14.