Tres investigados por cortar cableado telefónico en Villalón y Casasola por valor de 14.000 euros

Tres investigados en Valladolid por cortar cableado telefónico en Villalón y Casasola por valor de 14.000 euros. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, dentro de la operación 'Ducatori', investiga a tres personas por dos presuntos delitos de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, entre ellos por cortar el cableado telefónico en las localidades de Villalón de Campos y Casasola de Arión, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las investigaciones tuvieron su origen tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco por un representante de una empresa de telefonía, quien comunicó el corte de unos 500 metros de cableado telefónico en las localidades de Villalón y Casasola que había dejado preparado para su traslado.

La Guardia Civil inició la Operación 'Ducatori' consistente en dispositivos de vigilancia en las localidades donde se perpetró el hecho delictivo, lo que ha permitido recuperar gran cantidad de cable telefónico cortado y preparado para su traslado por valor de 14.164 euros.

Se localizaron tres vehículos utilizados por los presuntos autores, varios de ellos de alquiler. Dentro de la fase de investigación, los agentes realizaron varias gestiones, apostaderos, entrevistas y tomas de manifestaciones a testigos que condujeron a la identificación de los presuntos autores de los hechos, tres varones afincados en Bilbao y en la localidad de Valle de Mena (Burgos), acusados de dos delitos de robo con fuerza en grado de tentativa.

Para el éxito de esta Operación ha resultado clave la colaboración ciudadana que ha permitido obtener información vital para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Medina de Rioseco.