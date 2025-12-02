Tres investigados por el corte de 2.900 metros de cable en una planta fotovoltaica en Mota (Valladolid). - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Berzari', investiga a tres personas, de nacionalidad extranjera por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, en concreto por el robo de un total de 2.900 metros de cableado en una planta fotovoltáica en Mota del Marqués (Valladolid), según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las investigaciones tuvieron su origen tras la interposición de una denuncia por representante de la empresa. La Guardia Civil desplegó un dispositivo de vigilancia en la localidad donde se perpetró el hecho delictivo, se realizaron multitud de gestiones, apostaderos, entrevistas, visionado de imágenes y tomas de manifestaciones a testigos. Entre ellas, la declaración de un trabajador que manifestó haber visto salir un vehículo de la planta fotovoltaica, circunstancia que fue comunicada a los agentes y que reforzó las sospechas sobre los investigados.

Gracias a estas actuaciones, se identificó a los presuntos autores de los hechos, afincados en las provincias de Madrid y Cuenca, los cuales utilizaban vehículos tipo monovolumen con mayor capacidad de carga.

Finalizada la fase de investigación, se explotó la operación y se procedió a la localización e investigación de tres personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza. El cable sustraído ha sido valorado en unos 38.000 euro.

Para el éxito de esta operación ha resultado clave la colaboración ciudadana, que ha permitido obtener información vital para el esclarecimiento de los hechos.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.