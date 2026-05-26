El TSJCyL apoya reforzar la Audiencia Provincial de Soria con un cuarto magistrado

SORIA, 26 MAY (EUROPA PRESS)

La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acordado respaldar la solicitud de la presidenta de la Audiencia Provincial de Soria para que se nombre un cuarto magistrado en comisión de servicios sin relevación de funciones.

La Audiencia Provincial de Soria es la única de España en su categoría que cuenta únicamente con tres magistrados en plantilla lo que genera una situación estructuralmente "frágil" ya que cualquier incidencia (enfermedad, vacaciones, recusación o curso de formación) obliga a recurrir a llamamientos externos para poder constituir Sala, según han informado desde el propio TSJCyL.

A esta vulnerabilidad organizativa, se suma un incremento sostenido de la carga de trabajo, han añadido desde el Tribunal con sede en Burgos.

MÁS DE MIL ASUNTOS EN 2025.

En 2025, la Audiencia Provincial de Soria registró 1.058 asuntos entre los órdenes Civil y Penal, lo que superó el módulo de entrada establecido para las Audiencias Provinciales mixtas (Civil y Penal), fijado en 260 asuntos por magistrado al año.

La Sala de Gobierno ha considerado justificada la necesidad del refuerzo y ha compartido el diagnóstico expuesto por la presidenta del órgano provincial, a quien le ha solicitado un plan de actuación detallado antes de proceder a ofertar la plaza.

La comisión de servicios que se proponga quedará supeditada a la aprobación del Consejo General del Poder Judicial y a la autorización económica del Ministerio de Justicia.