TSJCyL ratifica los dos años de prisión a un hombre por falsificar un reconocimiento de deuda de una empleada

SALAMANCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años de prisión a un hombre por falsificar un documento en el que una empleada reconocía tener una deuda con él.

Los hechos se han iniciado en 2021 tras la condena por la Audiencia Provincial de Salamanca a la mujer de un pago de 6.900 euros e intereses.

En aquel procedimiento ordinario el investigado había aportado un documento de 2018 firmado supuestamente por la mujer en el que ésta reconocía tener una deuda en vigor de 9.653,83 euros con él derivada de su relación laboral y que fue la base para la estimación de la demanda.

Según la nueva sentencia, se ha manifestado como hecho probado que el acusado "con intención de perjudicar" a la mujer, había aportado ese documento "a sabiendas de su falsedad, al haber sido confeccionado y firmado personalmente por él o por otra persona siguiendo sus instrucciones" como indica la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press. Posteriormente, el acusado volvió a presentar ese documento de 2018 en el procedimiento laboral de despido del Juzgado de lo Social.

Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la sentencia que condena al acusado por un delito consumado de estafa procesal a la pena de un año y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de ocho meses con cuota diaria de diez euros.

Además, por el delito de estafa procesal en grado de tentativa, se le ha condenado a la pena de seis meses de prisión y cuatro meses de multa a diez euros diarios (con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas), con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, se ha condenado al acusado a indemnizar a la denunciante en la cantidad de 2.753,83 euros, así como a la cantidad que se acredite en los autos de ejecución de la sentencia civil del Juzgado de Ciudad Rodrigo.