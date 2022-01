Tudanca vaticina "una victoria mayor" a la de 2019 para sacar del "siniestro" a CyL

LEÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSCyL a la Junta, Luis Tudanca, ha vaticinado una "mayoría mayor" que la obtenida en 2019 para que el cambio sea "imparable" y sacar del "siniestro" perpetrado por el PP a Castilla y León.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la presentación de la candidatura de la formación socialista en León y en la que también ha participado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

En este foro, Tudanca ha apelado a un cambio tras el "siniestro" al que ha llevado a Castilla y León el "PP". De ahí que, aunque haya lamentado la "inoportunidad" de los comicios, las ve como una "oportunidad" porque piensa en los pensionistas, autónomos, empresas, trabajadores... que ha respaldado el Gobierno con sus políticas pese a las "críticas continuas" de la Junta.

El socialista ha apostado por llevar un Gobierno a la Junta que, "por lo menos", "sepa donde está", criticando las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo ayer sobre que Castilla era la cuna del Parlamentarismo. "No sabe distinguir entre Castilla, El Bierzo, León porque no les interesa nada", ha criticado para pedir, a continuación, "respeto". "No hacen falta hipérboles para estar orgullosos de nuestro pasado, pero lo que reivindicamos es futuro para una tierra que sufre y se sigue sufriendo mucho", ha apuntado.

Un sufrimiento que, a su juicio, el Gobierno de España está intentado mitigar con "hechos y compromisos, iniciativas, dineros y presupuesto", tanto para la Comunidad como para León y El Bierzo. "Por primera vez en su plan de recuperación ha metido como prioridad la transición energética justa y va a aportar 125 millones para la provincia de León y 75 para la de Palencia. Los socialistas hemos puesto en marcha ayudas para proyectos municipales para todos los ayuntamientos que lo han solicitado de las zonas mineras para poner en marcha polígonos industriales, iniciativas industriales para proyectos de depuración, para proyectos de eficiencia energética para también algunas iniciativas muy importantes de desarrollo" ha recordado.

De ahí que, durante su alocución, Tudanca se ha comprometido que el Gobierno de Castilla y León pagará su deuda con las cuencas mineras, pero necesitan un Gobierno autonómico que "apueste por esta tierra".

En este punto, ha cargado contra la promesa del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de convertir en ley que los consultorios rurales no se cierren. En este sentido ha insistido en que más que una ley, lo que hace falta es "voluntad política", de ahí que haya recordado que si llegan a la Junta pondrá en marcha un plan de inversiones sociales para crear infraestructuras que "dignifiquen" la sanidad de esta tierra y un plan para ocupar las plazas de difícil cobertura, para "incentivar a profesionales". "Mejores condiciones e infraestructuras que tiene que afectar a la periferia de Castilla y León", ha apuntado.

De ahí que haya manifestado su compromiso con Castilla y León, El Bierzo y León. "Durante esta campaña no tenemos que hacer, ni decir, ni prometer nada, ir a ningún sitio que no hayamos ido antes cien veces. No tengo que hablar con nadie con quien ya haya hablado durante estos años, tantas veces que conozco cada uno de vuestros anhelos, de vuestros sueños, de vuestras demandas, de vuestras necesidades. Necesitamos un Gobierno de cambio, de esperanza, un Gobierno decente y estoy convencido de que aquella oportunidad que ya triunfó en 2019, no solo va a triunfar ahora, sino que tendremos una mayoría mucho mayor para que el cambio sea imparable", ha concluido.

FRENAR EL OLVIDO

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramos, ha animado a hacer frente al "olvido" con la "memoria" por lo que ve en las elecciones del 13 de febrero una "oportunidad". "Ya lo fue en 2019 pero el ganador de las elecciones no pudo gobernar, pero eso ahora es el momento de movilizarnos", ha apuntado.

Después de enumerar los "numerosos" incumplimientos de la Junta con Ponferrada, el regidor ha mostrado su confianza en que Tudanca saque del "olvido" al Bierzo, que, a su juicio, empezará a "renacer" porque lo "mejor" de este territorio es la gente, con "ganas de sumar" y que necesita el apoyo de la institución "más importante", la Junta. "Pero los hemos tenido en frente 35 años, frente a la ocurrencia decencia, trabajo y honradez. Es el momento, vendrán cuatro años de penurias si no nos movilizamos", ha advertido.

Por su parte, Nuria Rubio, cabeza de lista a las Cortes por León, ha pedido a Tudanca que convierta el 13F en una "oportunidad" para combatir el "abandono" de Castilla y León con "proyecto y decencia", para cargar contra un gobierno del PP marcado por "la decadencia y la corrupción".

"Es el momento de la alternativa decente y honesta para llegar a una administración con las competencias más cercanas para llegar a nuestro vecinos", ha apuntado. Así ha invitado a elegir entre el PP, corrupción, y futuro PSOECyL. "Esta tierra puede crecer si superamos las desigualdades. Podemos percibir el cambio, solo tenemos que salir y trabajar por nuestra gente", ha concluido.