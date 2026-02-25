UCAV impulsa la Cátedra Joseph Ratzinger para promover el pensamiento y la búsqueda de la verdad del papa Benedicto XVI

La rectora y el cardenal y arzobispo emérito de Madrid, en el centro, durante la presentación de la Cátedra sobre Joseph Ratzinger. - UCAV

ÁVILA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado la Cátedra 'Joseph Ratzinger', creada con el propósito de preservar y promover el pensamiento y obra del insigne académico e intelectual alemán.

El acto ha contado con las intervenciones de Marcela Jiménez, directora de la Cátedra; María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la UCAV; Lydia Jiménez, presidenta de la UCAV; y el cardenal y arzobispo emérito de Madrid y patrono de honor de la Fundación Internacional Ratzinger, Antonio María Rouco Varela.

Durante su intervención, Sáez Yuguero ha reconocido el "honor que supone para la UCAV la creación de esta cátedra", que es posibe"gracias a la Fundación Internacional Ratzinger" al tiempo que ha indicado que será "un espacio abierto para generar pensamiento, ser un punto de encuentro entre fe y razón y un lugar para el conocimiento del pensamiento del Papa Benedicto XVI, probablemente uno de los más grandes intelectuales".

Asimismo, la rectora ha destacado la búsqueda de la verdad que le caracterizó, ejercicio en el que "la UCAV "está comprometida".

Por su parte, Antonio María Rouco Valera ha expuesto la extensa obra de Ratzinger, y ha destacado la "voluntad" de la UCAV por la creación de esta cátedra, una unidad académica que ha definido como "un sitio donde la gente busca la verdad y la encuentra".

Asimiso, Marcela Jiménez ha valorado la obra de Ratzinger como "importante, de gran solidez intelectual y profunda rectitud teológica", y ha subrayado que es fruto de "una trayectoria impulsada principalmente por la búsqueda de la verdad, la amplitud de la razón, el excelente uso de la palabra y su amor a Dios".

Jiménez ha recordado que es conocido como "el amigo de la razón", apelativo acuñado por el filósofo Jürgen Habermas. En este sentido, ha señalado que "será interesante poder estudiar y analizar ese legado intelectual, teológico y espiritual que tenemos que preservar, difundir y promover desde la cátedra".

Durante su intervención, Lydia Jiménez ha mostrado su admiración por Ratzinger y ha recordado las vivencias que pudo compartir con él, así como sus visitas a España y el éxito de estas visitas.

Con el acto de presentación de esta cátedra teológica, la cual abrirá posibilidades en trabajos de investigación en la UCAV, se ha marcado el inicio de diferentes actividades académica.