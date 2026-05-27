UCCL advierte de que la campaña cerealista está marcada por precios a la baja y por costes de producción "muy elevados"

Imagen de archivo de un campo de cereal - UCCL

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la Unión de Campesinos de Castilla y León han advertido este miércoles de que la campaña cerealista a punto de empezar estará marcada por costes de producción "muy elevados" y por precios a la baja que podrían alcanzar el 30 por ciento en el trigo duro.

"Comenzamos la campaña con estas premisas y, además, en los cultivos de la zona norte del país hay que añadirle las altas temperaturas de estos días, totalmente anómalas que esperemos que no duren mucho más", ha añadido la OPA que ha cifrado los "altos costes de producción" en 200 euros más por hectárea respecto al año pasado.

UCCL ha consultado las lonjas más relevantes a nivel estatal para elaborar un análisis sobre la evolución de los precios entre 2021 y 2026 que apunta a una contención de los precios con reducciones que pueden superar el 30 por ciento en el trigo duro, el 12,97 por ciento en el trigo blando, el 10,40 por ciento en la cebada y el 13,74 por ciento en maíz en grano.

La OPA ha comparado los actuales precios con los de hace 30 años lo que ha achacado "en gran medida" a la continuación de las importaciones masivas de cereal ucraniano. "No puede ser que los agricultores españoles seamos los paganos de la guerra en Ucrania", ha lamentado UCCL que ha insistido en que los conflictos internacionales influyen en estos datos, "tanto para su aumento como ahora para su disminución".

Asimismo, ha llamado a atajar los "elevados costes" de producción que, según reconoce la OPA, es lo que está lastrando al sector. UCCL ha explicado que el aumento de alrededor del 30 por ciento de media en gasóleo y abonos entre los distintos cultivos hace que los márgenes se prevean "bastante recortados" y ha reiterado la preocupación de un sector "que generalmente siempre ha sido rentable, especialmente por la versatilidad y utilidad de este cultivo".

Por todo ello, UCCL ha insistido en que para hacer frente a "estos costes extra" es necesario extender las ayudas anunciadas por el Gobierno todo lo que permite la Unión Europea y permitir cubrir hasta el 70 por ciento de los costes extraordinarios hasta diciembre de 2026, junto a nuevas propuestas sobre la mesa.