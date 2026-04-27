La UEMC analiza este miércoles el impacto de la inteligencia artificial en el nuevo paradigma laboral

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará el próximo 29 de abril la jornada 'La Inteligencia Artificial y el nuevo paradigma laboral', un encuentro destinado a analizar cómo esta tecnología redefine el mercado de trabajo y la gestión del talento.

La iniciativa, que tendrá lugar en la capital vallisoletana, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa).La jornada se enmarca en el proyecto 'Campus Innova-Sostenible', una acción conjunta orientada al impulso de áreas estratégicas como la transformación digital y la movilidad sostenible.

Según ha informado la institución académica, el objetivo es ofrecer herramientas prácticas a directivos y responsables de recursos humanos para adaptarse a un entorno profesional en constante cambio y toma de decisiones estratégicas.

El rector de la UEMC, David García López, y la concejala de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo Alonso, serán los encargados de inaugurar el evento a las 11.00 horas.

El programa ha contado con la participación de expertos como la directora de Sirania Recursos Humanos, Isabel Iglesias Álvarez, quien ha analizado el cambio de paradigma en la atracción y fidelización del talento ante la irrupción de la IA.

Por su parte, el director de Estrategia e Innovación en Atresmedia, Víctor Martínez-Monge, centrará su intervención en el impacto de la inteligencia artificial como una de las grandes revoluciones industriales de la actualidad. Durante su ponencia, examinará cómo esta tecnología transforma los modelos de negocio y el papel clave del liderazgo y la formación para afrontar estos cambios culturales y organizativos.

El encuentro incluye una mesa redonda moderada por el profesor de Innovación de la UEMC Juan Vicente García Manjón, donde se han abordado cuestiones como la convivencia entre el talento humano y la tecnología.